Kees Kwakman: ‘Dat vind ik gewoon een hele gekke uitleg van Van Gaal’

Dinsdag, 9 november 2021 om 22:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:07

Kees Kwakman heeft dinsdagavond zijn verbazing uitgesproken over het feit dat Devyne Rensch bij de Oranje-selectie zit. Ter vervanging van de geblesseerd weggevallen Jurriën Timber kiest bondscoach Louis van Gaal voor Rensch, die de voorkeur krijgt boven onder meer Joël Veltman en Rick Karsdorp. Tijdens de persconferentie verklaarde Van Gaal de keuze, maar Kwakman vindt dat de woorden van de oefenmeester geen hout snijden.

In het verleden sprak Van Gaal de voorwaarde uit dat een speler moest spelen bij zijn club om in aanmerking te komen voor een selectie. Opvallend genoeg stapte hij op de persconferentie af van die filosofie, en zei hij dat Rensch, ondanks het feit dat hij bij Ajax nauwelijks aan spelen toekomt, de plek in Oranje verdient. “De tendens is dat er veel meer gerouleerd wordt en dat er grotere selecties zijn. Rensch speelt wel eens in Jong Ajax en dat is ook de reden dat hij de vorige keer in Jong Oranje heeft gespeeld. Dat is omdat ik meedenk met hem. Zo heb ik het ook aan hem uitgelegd. Maar nu is Timber weggevallen, dan vind ik dat Devyne daar terecht is gekomen. Karsdorp en Veltman? Geen opties”, besloot Van Gaal.

Fresia Cousiño Arias, Kees Kwakman, Tijmen van Wissing en Christian Willaert tijdens Voetbalpraat.

“Ik vond het een hele gekke uitleg, eerlijk gezegd”, reageert Kwakman tijdens Voetbalpraat van ESPN op de verklaring van Van Gaal. “Volgens mij is hij gewoon enorm fan van Rensch en wil hij hem er heel graag bij hebben. Maar Veltman die de dynamiek zou verstoren? Dat lijkt mij niet. Volgens mij heeft hij al veertig interlands gespeeld en hij is al zo vaak meegeweest. Het is toch niet dat zo dat als Joël Veltman er is, dat de dynamiek plotseling verstoord is? Ik denk dat hij vindt dat Rensch puur en alleen meer kwaliteit heeft. Anders neem je Veltman of Karsdorp wel, want zij zijn beiden basisspeler in een goede competitie.”

Kwakman haalt ‘dynamiek in de groep’ aan, omdat verslaggever Christian Willaert, tevens te gast in het praatprogramma, oppert dat de mogelijke verstoring ervan een reden is voor Van Gaal om bijvoorbeeld Veltman en Karsdorp niet mee te nemen. “Veltman heeft meer interlands gespeeld dan Rensch. Maar ik vermoed dat Van Gaal denkt aan de dynamiek van de groep. Onze collega Pascal (Kamperman, red.) vroeg ernaar op de persconferentie, en toe zei Van Gaal: ‘Jij begrijpt het!’ Dus de dynamiek is denk ik de belangrijkste overweging”, aldus Willaert.