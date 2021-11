Van Hanegem werd ‘gestoord’ van Frenkie de Jong en oppert positiewisseling

Dinsdag, 9 november 2021 om 22:05 • Mart van Mourik

Willem van Hanegem heeft Frenkie de Jong dinsdagavond van opbouwende kritiek voorzien. In gesprek met Hans Kraay jr. laat de oud-international op ESPN weten dat hij ‘helemaal gestoord’ werd van de wijze waarop de middenvelder liep tijdens de vorige interlands van Oranje. Van Hanegem zou De Jong liever aan de rechterkant in een aanvallende rol zien.

“Frenkie de Jong is niet benoemd op de persconferentie, maar hij heeft best wat kritiek gehad de afgelopen tijd”, stelt Kraay jr., die een bevestigend antwoord krijgt van Van Hanegem. “Die kritiek was ook altijd terecht.” Onder meer Pierre van Hooijdonk liet zich na afgelopen interlandperiode kritisch uit over het spel van De Jong. Ook in de Spaanse media werd de middenvelder verweten dat hij te veel zou lopen en aan de bal te vaak onzichtbaar was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik werd er ook heel moe van, moet ik je eerlijk zeggen”, vervolgt Van Hanegem na het aanhalen van de kritiekpunten. "Hij was alleen maar aan het lopen en gaf tikkies breed en terug. Daar werd je helemaal gestoord van. Er zat totaal geen schot in”, vindt Van Hanegem, die overigens de kwaliteiten van De Jong niet ter discussie stelt.

“Als wij zeggen dat het niet goed is, wil het niet zeggen dat Frenkie geen goede speler is. Het is juist een geweldige speler. Daarom is het zonde dat hij zo loopt te klooien. Nu staat hij op het middenveld en achter hem staat Blind. Dan gaat de bal hooguit daarheen. Ik vind dat hij rechts op het middenveld in een aanvallende rol moet spelen bij Oranje. Het is een speler... Hij heeft zóveel kwaliteiten, maar nu is het alleen maar lopen en in de breedte lopen. Dat kan iedereen. Je hebt hem voorin nodig”, besluit van Hanegem.