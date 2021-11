Mazraoui onthult reden achter ruzie met Marokkaanse bondscoach

Dinsdag, 9 november 2021 om 21:32 • Mart van Mourik

Noussair Mazraoui heeft zich voor het eerst uitgebreid uitgesproken over de achtergrond van de onenigheid met bondscoach Vahid Halilhodzic. De rechtsback van Ajax leeft, net als Hakim Ziyech, op gespannen voet met de keuzeheer van de Marokkaanse nationale ploeg en is ook voor komende interlandperiode niet welkom bij de Atlasleeuwen. De eerste aanvaring met Halilhodzic kreeg Mazraoui tijdens de coronaperiode op een training, zo vertelt hij openlijk.

Tijdens het programma Bij Andy in de auto! vraagt Andy van der Meijde naar de reden achter het feit dat Mazraoui opnieuw niet geselecteerd is voor de nationale ploeg. “Waarom speel je niet? Waarom Hakim ook niet? Dat is toch raar? Zeg maar, en niet zoals tegen ESPN...”, vraagt Van der Meijde met een knipoog, waarna Mazraoui besluit zijn hele versie van het verhaal te vertellen. “Bro, ik zeg het jou eerlijk... Ik ga gewoon het verhaal eruit doen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Vorig jaar was er een akkefietje. Het was in de coronaperiode”, steekt Mazraoui van wal. “Ajax liet me niet gaan, maar Marokko wilde dat ik kwam omdat ze alles goed hadden geregeld: anderhalve meter, mondkapje, alles. Uiteindelijk zeiden ze dat ik moest komen. Ze hadden Ajax zelfs een brief en mail gestuurd. Je weet wat ze kunnen doen. Als je niet op komt dagen, kunnen ze je schorsen. Uiteindelijk zei Ajax na drie of vier dagen: ga maar. Ik was dus drie of vier dagen te laat.”

“Toen ging naar Marokko en de trainer was geïrriteerd, maar dat wist ik niet. Ik ging trainen, het was een beetje warm en dus hadden we om de vijf minuten een drinkpauze. Om de vijf minuten lag de training stil en daar had ik geen zin in. Ik had ook geen dorst meer en dus ging ik op een gegeven moment niet meer drinken. Toen kwam de bondscoach en zei hij: je moet drinken. Ik zei, gewoon heel netjes: ik heb geen dorst, coach, dankjewel. Hij wilde me dwingen om te drinken en dat sloeg nergens op. Toen ging het van netjes naar steeds agressiever”, vertelt Mazraoui, die aangeeft dat de aanvoerder van Marokko, Romain Saïss, de gemoederen probeerde te bedaren.

“Hij gooide een waterflesje naar me toe. Ik pakte de waterfles op, gooide een beetje water op de grond, deed hem weer dicht en gooide het weg. De trainer stuurde mij naar binnen en dat was het zeg maar het begin van dit hele gezeik. Hij ging moeilijk doen om een slokje water, dus daar is het een beetje begonnen.” Mazraoui geeft aan dat het vervolgens voor zijn gevoel werd uitgesproken, maar dat bleek, zo zegt de rechtsachter, in de praktijk niet het geval.

“Ik was boos, hij was boos en ik zei: ik ben gekomen na drie, vier dagen en dan stuur je me tijdens de eerste training weg. Wat doe ik hier dan? Laat me dan gelijk naar huis gaan. Daarna hadden we het uitgesproken, voor mijn gevoel. Blijkbaar zat het hem nog dwars, want vanaf dat moment werd ik nog één keer opgeroepen en daarna niet meer”, aldus Mazraoui.

Halilhodzic liet Ziyech en Mazraoui de afgelopen twee interlandperiodes ook al buiten de selectie omdat hij ontevreden was over hun mentaliteit, zo liet hij eind september weten in stevige bewoordingen. Tevens liet hij blijken dat de rechtsback en buitenspeler niet hoefden te rekenen op een snelle terugkeer in de nationale ploeg. Hij hield zich daarmee aan zijn woord, want hij is niet op andere gedachten gebracht en selecteerde het duo ook voor de komende interlands tegen Soedan en Guinee niet. Zonder Mazraoui en Ziyech plaatste Marokko zich vorige maand voor de laatste kwalificatieronde van het WK van 2022.