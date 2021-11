Noussair Mazraoui: ‘Wanneer ik bij ga tekenen? Andy, ik zeg het je eerlijk...’

Dinsdag, 9 november 2021 om 20:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:25

Noussair Mazraoui heeft zich in gesprek met Andy van der Meijde uitgelaten over zijn huidige situatie bij Ajax. Tijdens het programma Bij Andy in de auto! laat de rechtsachter weten hoe de contractbesprekingen met Ajax verlopen. Mazraoui geeft aan dat hij nog steeds ‘volop in gesprek’ is met de club, maar dat een verlenging ‘moeilijker wordt’ naarmate de tijd vordert.

De 23-jarige verdediger, die over een aflopend contract beschikt, liet zich eind september in gesprek met ESPN al uit over de situatie bij de Amsterdammers. Destijds gaf hij te kennen dat de moeizame gesprekken niet alleen over financiën gaan, maar ook over ‘waardering’. “Stel je voor dat je in een wat mindere periode komt, dan is waardering ook dat je alsnog het krediet hebt om te blijven spelen en te wachten tot je weer je vorm pakt”, zei Mazraoui, die toen nog aangaf geen haast te hebben met de besprekingen. “Het zou misschien een bepaalde last van mijn schouders halen, maar ik geef het niet te veel aandacht.”

Nu vertelt de verdediger in een openhartig gesprek echter dat hij denkt dat de situatie met de tijd gecompliceerder wordt. “Wanneer ik ga bijtekenen? Andy, ik zeg het je eerlijk… We zijn nu nog bezig met het proces van praten en onderhandelen. Dat is nu echt vol aan de gang. We moeten kijken wat eruit komt. Jij bent ook niet dom. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt”, zegt Mazraoui, die niet onder stoelen of banken steekt nog een keer een transfer te willen maken. “Ik sta ervoor open. Dat heb ik ook gezegd tegen Marc (Overmars, red.). Ik ben daar heel eerlijk in.”

“Ik zit nu al zeventien jaar bij Ajax”, vervolgt Mazroui. “Ik ben nu 23 en ik word 24, dus op een gegeven moment ga je wel een beetje... Je weet toch... Dan krijg je een beetje het gevoel dat je klaar bent voor de volgende stap. Het is niet dat ik zeg van: het moet dit seizoen, maar het moet niet langer dan twee jaar gaan duren”, besluit Mazraoui.