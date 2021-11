Fabrizio Romano komt op Twitter met nieuws over Xavi Simons

Dinsdag, 9 november 2021 om 19:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:55

Paris Saint-Germain probeert Xavi Simons er nog altijd van te overtuigen zijn contract te verlengen, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdagavond te melden. Sinds juni zouden de Parijzenaren al diverse pogingen hebben gewaagd de Nederlandse middenvelder langer aan zich te binden, maar vooralsnog draaien de gesprekken op niets uit. Op advies van zaakwaarnemer Mino Raiola zou Simons alleen geïnteresseerd zijn in een nieuwe overeenkomst als PSG hem een plek in de A-selectie geeft. Krijgt hij die garantie niet, dan zou Simons op zoek willen gaan naar een andere club.

“Xavi Simons is meer dan een talent, hij doet het goed”, schrijft Romano op Twitter. “Zijn huidige contract loopt af in juni 2022, en PSG probeert al sinds afgelopen juni tot een nieuwe overeenkomst te komen met hem. Toch is er nog altijd geen akkoord bereikt. Zijn agent Raiola wil er zeker van zijn dat PSG plannen voor Xavi maakt in het eerste elftal, anders zal hij op zoek gaan naar andere clubs”, aldus de transfermarktexpert.

Sinds afgelopen zomer komt de achttienjarige middenvelder al niet meer voor in de plannen van trainer Mauricio Pochettino. Vorig seizoen behoorde Simons verschillende keren tot de wedstrijdselectie en kwam hij tot twee officiële wedstrijden, als invaller tegen Caen in de Coupe de France en tegen Strasbourg in de Ligue 1. Tijdens dit seizoen zat Simons echter nog geen enkele keer op de bank en Pochettino zou voornamelijk een ander type middenvelder prefereren. Na de komst van Georginio Wijnaldum is het middenveld van PSG tijdens de afgelopen transferwindow alleen maar voller geraakt.

Half oktober beweerde Adrián Sánchez in het YouTube-programma Más Que Pelotas nog dat Simons het verzoek bij Raiola had ingediend om een balletje op te gooien bij Barcelona. De zaakwaarnemer meldde zich nadien bij Barcelona om te praten over een mogelijke terugkeer, maar hij kreeg nul op het rekest in de Catalaanse hoofdstad. Momenteel speelt Simons zijn wedstrijden namens PSG Onder 19, al maakt hij ook geregeld zijn opwachting op het trainingsveld bij de hoofdmacht. Tegelijkertijd wil PSG geen speelminuten meer geven aan de middenvelder zolang hij zijn aflopende contract niet verlengt, zo meldde AS daags na de uitspraken van Sánchez.