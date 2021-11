Schade aan Berlijnse muur valt hoger uit: ‘Veel geld voor twee twintigers'

Dinsdag, 9 november 2021 om 18:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:55

De schade aan de Berlijnse muur als gevolg van de Feyenoord-graffiti voorafgaand aan de wedstrijd tegen 1. FC Union Berlin valt hoger uit dan verwacht. Dat heeft woordvoerder Hannah Berger van de Stiftung Berliner Mauer gezegd tegen het Algemeen Dagblad. De stichting houdt rekening met een kostenpost van 10.000 euro, maar hoorde nog niks van Feyenoord. "Wij verwachten dat de voetbalclub de verantwoordelijkheid neemt."

De zogeheten East Side Gallery, een deel van de muur dat in 1990 door 118 kunstenaars werd beschilderd, werd in de nacht voorafgaand aan het Conference League-duel tussen Feyenoord en Union met graffiti overgespoten en voorzien van het woord 'Feyenoord'. In de buurt van de muur werden twee gemaskerde Nederlandse mannen van 21 en 25 jaar oud aangehouden. Ze hadden verfresten op hun handen en waren in het bezit van verschillende spuitbussen. "Het verwijderen van de Feyenoord-graffiti was ingewikkelder dan het op het eerste gezicht leek en valt daarmee duurder uit dan verwacht", zegt Berger.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De verfresten zijn inmiddels verwijderd, maar daarmee is wat Berger betreft de kous nog niet af. De stichting zit met een flinke kostenpost opgescheept. "10.000 euro is veel geld voor de twee opgepakte twintigers in het geval van een veroordeling, maar een schijntje voor Feyenoord", vertelt Berger. "Wij verwachten dat de club de verantwoordelijkheid neemt voor zijn fans en de kosten draagt, maar tot nu toe hebben we niks gehoord." Eerder liet de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb al weten woest te zijn op de Feyenoord-aanhangers die zich hebben misdragen in Berlijn.

De door het tweetal aangebrachte graffiti werd al snel verwijderd, maar daarmee kon niet voorkomen worden dat de toplaag beschadigingen heeft opgelopen. "De schade aan de beschermlaag blijkt groter dan gedacht. Hoe diep die is beschadigd, moet nog worden vastgesteld", besluit Berger. De daders gingen in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 01.45 uur te werk, toen zij werden betrapt door een medewerker van een beveiligingsbedrijf. De gealarmeerde politie trof vervolgens een enorme tekening van ongeveer achttien bij twee meter aan. Later werden de woorden 'Ultra's Union!' er overheen gezet.