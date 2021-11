Solskjaer gooit het roer om en heeft nieuwe rol in gedachten voor Sancho

Dinsdag, 9 november 2021 om 17:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:52

Voor Jadon Sancho ligt er een opvallende positiewijziging in het verschiet bij Manchester United. De buitenspeler, die deze zomer voor 85 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund, komt vooralsnog niet uit de verf en wordt daarom uitgeprobeerd als rechtsback op de training. Ole Gunnar Solskjaer en zijn technische staf zouden het vertrouwen hebben dat de Engelsman een belangrijke rol kan spelen in het nieuwe systeem dat de Noor wil gaan spelen.

Sancho wist in dertien officiële wedstrijden dit seizoen niet één doelpunt of assist te produceren. De 21-jarige aanvaller maakte bovendien slechts één keer de negentig minuten vol, in het EFL Cup-duel met West Ham United (0-1 verlies). Volgens The Athletic zijn er diverse redenen te bedenken voor de tegenvallende prestaties van Sancho. De krant noemt een blessuregeval, goede prestaties van de directe concurrenten en het onderschatten van het tempo in de Premier League ten opzichte van de Bundesliga.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Solskjaer probeerde in het thuisduel met aartsrivaal Manchester City (0-2) voor het eerst het nieuwe 3-4-1-2-systeem uit. Aaron Wan-Bissaka, de huidige rechtsback in het elftal van de Noor, zou niet genoeg aanvallende kwaliteiten hebben om in dat systeem uit de voeten te kunnen, zo wordt gedacht binnen de club. Sancho zou daarin uitkomst kunnen bieden. Naast zijn aanvallende vermogen zou de technische staf namelijk onder de indruk zijn geraakt van zijn defensieve vaardigheden.

Door zijn reserverol bij de club heeft Sancho zijn plek bij de Engelse nationale ploeg ook verloren. De afgelopen drie keer werd hij niet opgeroepen. Met het oog op het WK van 2022 in Qatar zal de jongeling verandering teweeg moeten brengen in zijn situatie, wil hij kans blijven maken op een uitverkiezing van bondscoach Gareth Southgate.