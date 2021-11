Louis van Gaal: ‘Ik vond het niet goed wat Noa Lang daar deed’

Dinsdag, 9 november 2021 om 16:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:03

Louis van Gaal heeft naar eigen zeggen nog twee opties over voor de rechtsbuitenpositie bij het Nederlands elftal, zo gaf hij dinsdagmiddag te kennen tijdens de persconferentie. De bondscoach van Oranje zag Steven Berghuis afhaken met een blessure en haalde Steven Bergwijn als vervanger bij de selectie. Naast de aanvaller van Tottenham Hotspur kan ook Donyell Malen als rechtsbuiten uit de voeten, vindt Van Gaal.

Van Gaal koos tijdens de afgelopen twee interlands tegen Gibraltar en Letland voor Berghuis als rechterspits. "Maar nu gaat er iemand anders spelen, zo simpel is het", aldus de bondscoach. "Dan gaat de voorkeur van spelers even opzij. Ik zie Malen en Bergwijn als opties als rechtsbuiten. Noa Lang niet. Ik kan geen ander systeem implementeren in een week of binnen drie dagen. Ik vond het niet goed wat Lang daar deed, aan de rechterkant. Jij wel? Dat kan", doelt Van Gaal op het debuut van de Club Brugge-aanvaller tegen Letland.

"Nu komen er twee rechtsbenige spelers (Malen en Bergwijn, red.) voor in aanmerking. Dan moet je buitenom. De nieuwe tendens, dat je met je verkeerde voet aan die positie gekleefd bent... Dat is niet voor niets, dat dat zo is ontstaan. Dat is ook omdat de backs veel meer opkomen dan vroeger. Daar heeft het mee te maken. Als bondscoach mag je uit een grotere vijver vissen, dan moet het toch niet zo zijn dat er geen rechterspitsen met een linkerpoot zijn te vinden? Berghuis is geblesseerd en die zal niet terugkomen, denk ik, voor zaterdag. Ik wacht af of hij nog komt. Maar als hij een formidabele revalidatie heeft in een week, kan hij er nog bijkomen. Dat zou kunnen. Maar ik verwacht het niet."

Volgens Van Gaal heeft niemand 'nee' gezegd tegen de rechtsbuitenpositie. "Eigenlijk niet. Deze jongens hebben zoveel ambitie, die willen heel graag voor Oranje uitkomen. Daar maak ik een beetje misbruik van, vind ik. Ik vind dat je spelers in hun kracht moet laten spelen. Daarom praat ik met spelers. Dan zeggen ze dat ze beter op die positie of op die positie kunnen spelen. Dat kan niet altijd. Dat is het grote probleem."

Van Gaal benadrukt dat hij in het verleden vaker heeft gewisseld op die positie. "De laatste keer is het Malen geweest tegen Gibraltar en toen heeft hij een hele mooie goal gemaakt. Maar het kan ook Bergwijn zijn, dat moet ik op de training nog uitvissen." Voor de linksbuitenpositie selecteerde Van Gaal onder meer Arnaut Danjuma, die afgelopen weekend geblesseerd uitviel bij Villarreal tegen Getafe. "Danjuma is wel redelijk fit denk ik. Hij oogt heel positief, maar we moeten het allemaal afwachten. Het is niet dat hij morgen of vandaag al kan meetrainen, maar het oogt positief."