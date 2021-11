Van Gaal ontving belletje van Krul: ‘Hij zou geselecteerd zijn geweest’

Dinsdag, 9 november 2021 om 16:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:33

Louis van Gaal heeft dinsdagmiddag tijdens de persconferentie stilgestaan bij zijn keuze voor Jasper Cillessen als vervanger van de zieke Joël Drommel. De bondscoach van het Nederlands elftal, die vooruitblikte op de WK-kwalificatiewestrijden tegen Montenegro en Noorwegen, liet de doelman van Valencia terugkeren in de selectie. Dat hij tot dusver aan een ijzersterk seizoen bezig is bij Valencia was voor Van Gaal onvoldoende reden om hem in eerste instantie al bij de groep te halen.

Dinsdag kwamen de spelers van Oranje bijeen in Zeist om zich voor te bereiden op de komende interlands. "Wij hebben over het algemeen heel goed contact met de spelers, dus ook met Jasper", vertelt Van Gaal als hem gevraagd wordt naar de reactie van Cillessen toen hij hoorde dat hij er in eerste instantie niet bij zat. "Dat Joël ziek is geworden is voor hem natuurlijk fantastisch. Hij was er ook als eerste vanmorgen. Er is constant overleg tussen Frans Hoek en de keepers. Ik heb daar geen onvertogen woord over gehoord."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Gaal maakte tijdens de voorgaande interlands gebruik van Justin Bijlow als eerste doelman en posteerde Mark Flekken en Tim Krul op de reservebank. “Ik denk dat Jasper Cillessen boven Drommel zit", gaat Van Gaal verder. "Maar hij was geblesseerd. Maar hij was en is aan het terugkomen. Ik dicht Cillessen veel kwaliteiten toe. Drommel is voor de toekomst. Ik ben bondscoach voor het heden, maar ook voor de toekomst. Jij vindt zeven basisplaatsen veel, ik niet."

Volgens Van Gaal is het geen vanzelfsprekendheid dat Cillessen nu achterin de rij aansluit met doelmannen. “Wij hebben met hem gesproken en hem uitgelegd dat hij nummer drie is op dit moment", aldus de bondscoach. "Maar hij begon ook als nummer drie en werd nummer één de vorige keer toen ik bondscoach was. En hij kwam vanochtend ook met heel veel plezier aan in Zeist. Hij kan een rol spelen bij het WK, zoals meerdere keepers een rol kunnen spelen. Wij kijken naar iedere speler die in aanmerking komt.”

Van Gaal werd zelf gebeld door Krul, die liever bij Norwich City bleef. "Krul heeft mij gebeld en uitgelegd wat zijn situatie is en wat zijn voorkeur op dit moment is. Dat kan ik alleen maar toejuichen, als een club in de problemen is en dat een speler dan kiest voor zijn club om meer rust te hebben. Krul zou gewoon geselecteerd zijn geweest. Het heeft positief gewerkt, want ze hebben meteen gewonnen. Maar ik heb Krul niet afgeschreven, want áls wij naar het WK gaan, dan ga ik wel een penaltyspecialist op de positie van de keepers zetten."