Okoye over hectische aanloop naar droomtransfer: ‘Dat was niet echt leuk’

Dinsdag, 9 november 2021 om 15:44 • Mart Oude Nijeweeme

Maduka Okoye heeft uitgebreid gereageerd op zijn transfer naar de Premier League. De doelman van Sparta Rotterdam wordt overgenomen door Watford, dat hem tot het einde van het seizoen verhuurt aan de Eredivisionist. Okoye maakt bij Sparta een stormachtige ontwikkeling door en verzekerde zich van de interesse van verschillende clubs uit de Premier League, zo vertelt hij in een interview met Transfermarkt.

"Mijn management had al sinds begin dit jaar contact met meerdere clubs", vertelt de Nigeriaanse goalie van Sparta. "Southampton, Burnley en Crystal Palace zaten ook achter mij aan en waren in gesprek met mijn management. Maar als je een aanbieding zoals die van Watford krijgt, moet je dat gewoon doen. Watford heeft me met clubbaas Gino Pozzo overtuigd: de gesprekken en het vertrouwen, ze hebben me als nummer één gehaald voor de Premier League en het Championship", doelt Okoye op een eventuele degradatie naar het tweede niveau.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens het Algemeen Dagblad is met de transfer van Okoye zo'n zeven miljoen euro gemoeid, waarmee hij de boeken ingaat als duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis. De keeper lost Marvin Emnes af, die in 2008 voor vier miljoen euro de overstap maakte naar Middlesbrough. "Twee jaar ervaring in de Eredivisie moet genoeg zijn", gaat Okoye verder. "Ik wil de top halen en daar blijven. Dit is een geweldige competitie met mooie clubs, fans en spelers en het vergt veel om in deze competitie te overleven en in de basis te staan. Maar ik had een volgende stap nodig om te blijven groeien als speler en als mens."

Het contract van de Nigeriaanse doelman liep tot medio 2025 op Het Kasteel, maar dat dient hij dus niet uit. De transfer naar Watford vindt op 1 januari 2022 plaats, waarna Sparta de doelman tot aan het eind van het seizoen terug huurt. Beide clubs bereikten in de nasleep van de competitieduel met Willem II een akkoord over de vijfvoudig international. "Ik checkte om vier uur 's nachts met mijn zaakwaarnemer in bij het hotel in Londen en ging een dag later naar de medische keuring. Het duurde alles bij elkaar vier uur. Ik werd volledig gecheckt met allemaal zoemende apparaten om me heen. Dat was niet echt leuk."