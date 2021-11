Xavi grijpt meteen in en voert drastische veranderingen door bij Barça

Dinsdag, 9 november 2021 om 15:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:21

Xavi probeert Barcelona in zijn eerste dagen als trainer meteen naar de hand te zetten. Nadat de oefenmeester van los Azulgrana tijdens zijn presentatie maandag al aankondigde enkele 'huisregels' te zullen doorvoeren, zijn ook de eerste organisatorische beslissingen genomen, verzekert AS. Fysiotherapeut Juanjo Brau en fysiektrainer Albert Roca moeten het veld ruimen en worden vervangen door Iván Torres en Carlos Noqueira. Laatstgenoemde is een bekende van Xavi, daar hij bij Al-Sadd ook al tot de technische staf behoorde.

Tijdens zijn presentatie maandag in het Camp Nou uitte Xavi al zijn bezorgdheid over de medische gang van zaken bij de club. Barcelona wordt al het hele seizoen geteisterd door blessureleed en zag met Ansu Fati, Eric García én Nico González afgelopen zaterdag wéér drie spelers uitvallen tegen Celta de Vigo (3-3). Onder meer Sergiño Dest, Gerard Piqué, Pedri, Sergio Agüero en Ousmane Dembélé bevonden zich al in de ziekenboeg. Met de aanstelling van Nogueira en Torres moet de medische staf een flinke kwaliteitsimpuls krijgen, zo werd dinsdagochtend voorafgaand aan Xavi's eerste groepstraining duidelijk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook toen Ronald Koeman nog aan het roer stond bij Barcelona werd er al regelmatig met een beschuldigende vinger naar de medische staf gewezen. In de laatste twee jaar zijn er op medisch gebied verkeerde conclusies getrokken over kwetsuren, waardoor verschillende spelers veel langer moesten revalideren dan noodzakelijk was, schreven Spaanse media. AS verwees in dat kader naar de langdurige blessures van onder meer Piqué, Ronald Araújo, Fati en Philippe Coutinho. De Spaanse krant nam onder meer de knieblessure van Martin Braithwaite onder de loep en constateerde verschillende pijnlijke missers.

De selectie van Barcelona heeft naast bovenstaande verandering nog een aantal ingrijpende regels te horen gekregen. Aan een ‘uitgeklede’ groep spelers (vanwege interlands en blessures) meldde Xavi dat ze voortaan onder anderen anderhalf uur voor aanvang van de training aanwezig moeten zijn op het trainingscomplex, dat ze de 48 uur na een wedstrijd niet na middernacht mogen thuiskomen en dat er een streep gaat door riskante activiteiten als surfen. Ook zullen basisplaatsen volledig worden toegekend op basis van prestaties tijdens trainingen en hoeft geen enkele speler op een garantie te rekenen, besluit AS.