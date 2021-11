‘Solskjaer wekt verbazing bij United-selectie met bijzonder besluit’

Dinsdag, 9 november 2021 om 14:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:38

Ole Gunnar Solskjaer heeft voor verbazing gezorgd door de spelers en stafleden van Manchester United een week vrijaf te geven, melden diverse Engelse media. Een groot gedeelte van de Manchester United-selectie is uitgevlogen vanwege de interlandperiode en the Mancunians hoeven pas op 20 november weer in actie te komen tegen Watford. Het besluit van de Noor is opmerkelijk, daar de club zich momenteel in een crisissituatie bevindt en afgelopen weekend nog ten onder ging tegen aartsrivaal Manchester City (0-2).

Solskjaer werd met zijn familie gespot op de luchthaven van Manchester voor een vlucht naar zijn vaderland. Paparazzi van The Sun legden vast hoe de oefenmeester in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen op Manchester Airport liep, onderweg naar een privéjet met als bestemming Kristiansund. Ondanks het vermoeden dat Solskjaer de reis zou ondernemen om de druk op zijn positie te ontvluchten, hoeft hij zich voorlopig geen zorgen te maken, zo klinkt het. Bronnen binnen de club melden dat de manager in ieder geval nog tot en met het eerstvolgende competitieduel met Watford mag blijven zitten.

Solskjaer spotted at Manchester Airport today with his family on the way to Norway for a short break. #MUFC [sun] pic.twitter.com/hFDj88bJ1K — MUREPORT (@MUREPORT14) November 8, 2021

United ging afgelopen zaterdag nog kansloos onderuit tegen stadsgenoot en aartsrivaal Manchester City en verloor maar liefst zes keer in de laatste twaalf duels, waaronder een beschamende thuisnederlaag tegen Liverpool (0-5). Na dat laatste duel sprak het bestuur van de club nog zijn vertrouwen in Solskjaer uit, maar de positie van de Noor blijft ter discussie staan. Zo lieten voormalig United-spelers Rio Ferdinand en Michael Owen zich al kritisch uit over de trainer, die in hun ogen moet opstappen.

“Ik kijk elke week naar ons team en vraag me af wat we tactisch aan het doen zijn”, zei Ferdinand in zijn podcast FIVE. “Ik zie geen filosofie of identiteit in onze manier van spelen. Ik kijk met verbijstering naar het team. Ik was diep van binnen altijd al een beetje sceptisch, zou hij ons kampioen kunnen maken? Ik was niet helemaal overtuigd, ik was er niet zeker van dat hij dat zou kunnen. Met het elftal dat hij heeft en wat ik tot nu toe heb gezien, heb ik het gevoel dat hij het stokje over moet dragen aan iemand anders.”