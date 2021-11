‘Ik weet zeker dat we De Vrij snel in het shirt van Tottenham gaan zien’

Dinsdag, 9 november 2021 om 13:32 • Laatste update: 14:17

Arsenal-legende Kevin Campbell is ervan overtuigd dat Stefan de Vrij snel een transfer zal maken naar Tottenham Hotspur. Volgens diverse Engelse en Italiaanse media staat de 29-jarige centrale verdediger van Internazionale hoog op het wensenlijstje van Antonio Conte, die deze week werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Nuno Espírito Santo. De Italiaanse club heeft bij monde van technisch directeur Piero Ausilio laten weten dat Inter in de winterse transferperiode echter geen spelers wil laten gaan.

Volgens Engelse media mag Conte in januari gaan shoppen met een budget van 175 miljoen euro. Hij zou zijn pijlen hebben gericht op verschillende sterspelers uit de Serie A, waaronder een aantal spelers waarmee hij in het verleden succesvol samenwerkte bij Inter. De Vrij is een van de namen die hoog op het lijstje staat van de Italiaanse manager. Het duo legde afgelopen seizoen beslag op de landstitel. I Nerazzurri zijn echter niet van plan om een van hun spelers te verkopen, tenzij een speler zelf een transferverzoek indient.

Volgens Arsenal-clublegende Campbell weerhoudt de reactie vanuit Milaan Conte er niet van om De Vrij in te lijven. Tuttosport meldde in de zomer dat Mino Raiola, de zaakwaarnemer van de Nederlandse verdediger, hem aanbood aan Premier League-clubs in de hoop een overstap naar Engeland te bewerkstelligen. “Heeft Tottenham nog een centrale verdediger nodig? Ze hebben er genoeg”, zegt Campbell tegen Football Insider. “Conte zal zijn eigen ideeën hebben over wat hij wil doen en hoe hij wil spelen. Het belangrijkste is om spelers aan te trekken die dit team beter gaan maken.”

“Als De Vrij degene is die Conte wil hebben, zal Tottenham hem halen”, vervolgt Campbell. “Conte is erg standvastig. Ik weet zeker dat we De Vrij snel in een shirt van Tottenham Hotspur gaan zien”, is de oud-voetballer stellig. Ausilio liet eerder tegenover Sky Italia weten niet mee te zullen werken aan transfers tijdens de komende transferwindow. “De intentie is om verder te gaan met deze selectie”, zei Ausilio. “In januari zullen we geen verzoeken voor mogelijke transfers behandelen. We zullen enkel een vervolg geven aan datgene waar we in juni mee begonnen zijn.”