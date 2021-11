‘Pogba haakt af bij Frankrijk en mist beslissende CL-duels met United’

Frankrijk moet het tijdens de beslissende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan (13 november) en Finland (16 november) stellen zonder Paul Pogba. De middenvelder van Manchester United liep maandag tijdens een training bij de nationale ploeg een dijbeenblessure op en is naar verwachting acht tot tien weken uit de roulatie, weet RMC Sport. Bondscoach Didier Deschamps heeft Jordan Veretout van AS Roma opgeroepen als zijn vervanger.

Het ging mis voor Pogba bij een simpele afwerkoefening. De international was samen met Benjamin Pavard van Bayern München bezig om op doel te schieten bij Alphonse Aréola, toen het erin schoot. Na een aantal pogingen was een flinke schreeuw te horen en verliet de middenvelder hinkend het trainingsveld onder begeleiding van fysiotherapeut Franck Le Gall. Inmiddels is bekend geworden dat Deschamps Veretout heeft opgeroepen als vervanger van Pogba.

???? Paul Pogba s'est blessé à la cuisse droite, après une frappe à l'entraînement. pic.twitter.com/jL260lhEt4 — RMC Sport (@RMCsport) November 8, 2021

Frankrijk speelt zaterdag de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan. Bij winst is de wereldkampioen verzekerd van deelname aan het WK, eind volgend jaar in Qatar. Les Bleus gaan in Groep D ruim aan kop met een voorsprong van drie punten op Oekraïne, dat bovendien een duel meer heeft gespeeld. Mocht Pogba daadwerkelijk acht tot tien weken buitenspel staan, dan mist hij tevens de beslissende Champions League-duels van United met Villarreal (23 november) en Young Boys (8 december), net als de Premier League-krakers tegen Chelsea en Arsenal.

De afwezigheid van Pogba betekent mogelijk goed nieuws voor Donny van de Beek. De middenvelder moet dit seizoen genoegen nemen met een rol als invaller en stond onder manager Ole Gunnar Solskjaer nog geen enkele keer in de basis in de Premier League dit seizoen. Het aandeel van de Nederlander blijft tot dusver beperkt tot twee invalbeurten en vijftien schamele minuten, tegen Newcastle United en Manchester City.