Ferdinand keert zich tegen Solskjaer en roept op tot vertrek bij United

Dinsdag, 9 november 2021 om 10:52 • Yanick Vos • Laatste update: 11:21

Rio Ferdinand vindt dat Ole Gunnar Solskjaer moet opstappen als manager van Manchester United. De voormalig Engels international is kritisch op de werkzaamheden van de Noorse trainer op Old Trafford en vindt dat hij de eer aan zichzelf moet houden. De manager is in de ogen van de analist niet de juiste man om the Red Devils prijzen te bezorgen. Ook oud-speler Michael Owen laat zich bijzonder kritisch uit over Solskjaer.

Solskjaer staat al geruime tijd onder hevige druk vanwege aanhoudend tegenvallende prestaties. Met name de nederlagen in eigen huis tegen Liverpool (5-0) en tegen Manchester City (2-0) kwamen hard aan. Onder Solskjaer heeft United nog geen enkele prijs gewonnen sinds hij in maart 2019 een vaste aanstelling kreeg. Manchester United staat dit seizoen na elf Premier League-duels inmiddels al negen punten achter op koploper Chelsea.

Sky Sports meldde maandag dat United niet van plan is om Solskjaer te ontslaan. Ferdinand vindt echter dat zijn oude ploeggenoot, met wie hij van 2002 tot 2007 samenspeelde op Old Trafford, zelf moet opstappen. “We begonnen dit seizoen met zoveel hoop, maar ook de transferwindow die we hadden, de opwinding, we zaten daar allemaal en dachten: dit wordt ons moment.”, zegt het clubicoon van United in zijn podcast FIVE. “Ole werd binnengehaald om ons op dat punt te krijgen. Hij werd binnengehaald om de selectie op orde te krijgen, om de spelers te halen waarmee we mee konden doen om de prijzen.”

“Ik denk niet dat we in deze competitie kans maken op de titel”, vervolgt Ferdinand. “Ik kijk elke week naar ons team en vraag me af wat we tactisch gaan doen. Ik zie geen filosofie of identiteit in onze manier van spelen. Ik kijk met verbijstering naar het team. Ik was diep van binnen altijd een beetje sceptisch, zou hij ons kampioen kunnen maken? Ik was niet helemaal overtuigd, ik was er niet zeker van dat hij dat zou kunnen.”

“Met het elftal dat hij heeft en wat ik tot nu toe heb gezien, heb ik het gevoel dat hij het stokje over moet dragen aan iemand anders”, aldus Ferdinand. “Ole kan met opgeheven hoofd vertrekken door waar hij ons gebracht heeft sinds zijn aanstelling. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Hij heeft de fans weer hoop gegeven, de fans weer zin gegeven om naar het team te komen kijken. Maar gaat hij ons titels bezorgen? Maakt hij van ons weer een uitdager in de Champions League? Ik moet eerlijk zijn en ik denk van niet.”

Ook oud-international Owen liet zich kritisch uit over het United van Solskjaer. “Je kijkt naar de opstelling van Manchester United en je weet niet in welke formatie ze gaan spelen”, geeft hij aan als analist bij DAZN. “Ze kopen heel veel spelers, allemaal grote namen en de opstelling wordt telkens veranderd. Je moet verder kunnen kijken dan je neus lang is en denken: Dit is de manier waarop we gaan spelen. We gaan spelers kopen voor bepaalde posities en dat plan voeren we uit. Niet dat je denkt nadat je vijf goals tegenkrijgt tegen Liverpool: oh, de verdediging is waardeloos, laat ik er een verdediger bij zetten. Dat is belachelijk”, aldus de analist.