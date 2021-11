Vijf Duitse internationals in quarantaine na positieve coronatest

Dinsdag, 9 november 2021 om 10:23 • Yanick Vos • Laatste update: 11:06

Een speler van de nationale ploeg van Duitsland is positief getest op het coronavirus, zo heeft de Duitse voetbalbond dinsdagochtend bevestigd. Hoewel er niet naar buiten wordt gebracht om welke speler het gaat, meldt BILD dat het gaat om Bayern München-verdediger Niklas Süle. De training van dinsdag is afgelast en vier ploeggenoten die in contact met hem zijn geweest moeten in quarantaine.

De DFB bevestigt dat de speler gevaccineerd is en geen symptomen van het coronavirus heeft. De besmetting is een fikse tegenvaller voor bondscoach Hansi Flick ter voorbereiding op de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Liechtenstein aanstaande donderdag en Armenië drie dagen later. Vier spelers die nauw in contact zijn geweest met Süle hebben negatief getest op het virus. Desondanks moet het viertal, van wie de identiteit onbekend is, voorlopig in quarantaine.

“Het aantal coronabesmettingen is in het hele land gestegen”, reageert Oliver Bierhoff namens de Duitse bond. “Daarom blijven we de regels omtrent hygiëne zo strikt mogelijk hanteren. Dit nieuws is erg zuur zo vlak voor de laatste twee wedstrijden van de WK-kwalificatie, zowel voor de technische staf als voor de complete selectie. Maar gezondheid gaat voorop, uiteraard. Ik wens de speler die positief heeft getest een spoedig herstel en hoop dat hij klachtenvrij blijft.”