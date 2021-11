Van Dijk en Martens in voetsporen van Davids bij jubileum KNVB en Nike

Dinsdag, 9 november 2021 om 09:10 • Yanick Vos • Laatste update: 09:36

Het Nederlands elftal draagt sinds precies 25 jaar kleding van Nike. Om het jubileum te vieren heeft de KNVB een enorme banner van Virgil van Dijk en Lieke Martens aangebracht op de gevel van de Delftse Poort, het 150 meter hoge hoofdkantoor van Nationale Nederlanden.

Ter promotie van EURO 2000 werd destijds een gigantische afbeelding van Edgar Davids op de wolkenkrabber in Rotterdam aangebracht. De oud-middenvelder leek toentertijd dwars door het gebouw heen te rennen. 21 jaar later herhalen de KNVB en Nike deze actie, nu met de afbeeldingen van Van Dijk en Martens. “Vandaag vieren we het 25-jarige partnership met Nike, geïnspireerd door het iconische Nike-artwork van UEFA EURO 2000”, schrijft OnsOranje op Twitter.