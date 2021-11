John v/d Heuvel: ‘Toen had anonimiseren van Kuyt en Sneijder geen zin meer’

Dinsdag, 9 november 2021 om 08:26 • Yanick Vos • Laatste update: 09:05

De namen van Dirk Kuyt en Wesley Sneijder doken vorige week op in de media in verband met een onderzoek naar de Haagse drugsbaron Piet S. De politie had een groot aantal zogenoemde pgp-gesprekken ontcijferd waarin criminelen spraken over het gokgedrag van twee oud-profvoetballers. Kuyt en Sneijder werden hierop verhoord door de politie. De Telegraaf bracht het verhaal naar buiten zonder de namen van de twee voormalig Oranje-internationals te noemen. Misdaadjournalist John van den Heuvel legt in zijn column voor de krant uit waarom even later alsnog is gekozen om Kuyt en Sneijder wél bij naam te noemen.

Eerder deze maand kwam de naam van Zakaria Labyad naar voren in een mishandelingszaak. De aanvaller van Ajax kreeg ruzie met een aannemer over een verbouwing en weigerde een deel van de rekening te betalen. De situatie zou zijn geëscaleerd toen de aannemer verhaal kwam halen. “Bij verdachten noemen we van de achternaam meestal alleen initialen, maar om van de verdachte voetballer Zakaria L. te spreken, is zinloos omdat iedereen toch wel begrijpt om wie het gaat”, aldus Van den Heuvel.

In de strafzaak waar de namen van Kuyt en Sneijder in voorkomen, besloot de krant om hun namen niet naar buiten te brengen. “Omdat beide spelers dus slechts als getuigen in het onderzoek figureerden en anders dan Labyad geen verdachte zijn, besloten we in hun geval om privacyredenen niet de volledige namen in ons artikel voor de papieren krant van zaterdag te noemen”, legt Van den Heuvel uit. Het Algemeen Dagblad deed dit wel. “Naar aanleiding van ons stuk maakte een andere krant kennelijk een andere afweging en noemde zaterdag op hun website wel de namen van twee spelers. Andere nieuwssites, waaronder die van de NOS, deden dit vervolgens ook.”

“In overleg met de twee spelers besloot De Telegraaf in de online-versie van het artikel ook hun namen te noemen. Anonimiseren had inmiddels geen zin meer”, aldus Van den Heuvel. “Door die verandering van de situatie kon het gebeuren dat De Telegraaf-lezers in de papieren editie niet de volledige namen van Kuyt en Sneijder tegenkwamen, maar online wel.”