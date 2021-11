Hakim Ziyech zet voormalig Ajax-assistent ‘op één’ vanwege ‘perfecte klik’

Dinsdag, 9 november 2021 om 07:55 • Yanick Vos • Laatste update: 09:49

Alfred Schreuder en Peter Bosz zijn de twee meest invloedrijke trainers voor Hakim Ziyech geweest tot dusver. In het programma Tiki Taka Touzani legt de Chelsea-aanvaller uit dat Bosz hem heeft veranderd als speler, terwijl Schreuder hem op persoonlijk vlak wist te raken.

Ziyech maakte in de zomer van 2016 de overstap van FC Twente naar Ajax en kreeg in de Johan Cruijff ArenA al snel te maken met Bosz. In Amsterdam maakte Ziyech naar eigen zeggen een ‘hele transformatie door in het worden van een complete speler’. Ook op persoonlijk vlak maakte de Marokkaans international een ‘enorme groei’ door. “In het eerste gesprek dat ik met Bosz had, stelde hij me de vraag: wat verwacht je van mij? Mijn antwoord daarop was: het enige wat ik wil, is dat je eerlijk bent. Vanaf dat moment klikte het gewoon. Met mensen die altijd eerlijk tegen me zijn geweest, kan ik altijd goed opschieten.'”

“Alfred Schreuder staat bij mij op één”, vervolgt Ziyech. Schreuder was in het seizoen 2018/19 assistent-trainer bij Ajax als rechterhand van Erik ten Hag. Eerder maakte Ziyech Schreuder al mee bij Twente. “De klik tussen Alfred en mij was perfect. Bij sommige mensen heb je een bepaald gevoel dat het beste uit je naar boven haalt. Er hoeven niet eens heel veel woorden aan vuil gemaakt te worden. Het is de klik met en de vrijheid die je bij iemand hebt.” Schreuder vertrok al na een jaar bij Ajax om op eigen benen te staan als hoofdtrainer van TSG Hoffenheim. De afgelopen anderhalf jaar was hij assistent-trainer bij Barcelona.

Ziyech beleefde succesvolle jaren bij Ajax, de club waarmee hij kampioen werd en de halve finale van de Champions League bereikte. In de zomer van 2020 vertrok hij naar Chelsea. De Engelse topclub betaalde veertig miljoen euro aan Ajax en in Londen ging Ziyech samenwerken met Frank Lampard. De manager die hem naar Stamford Bridge haalde werd echter al snel ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. “Je moet het altijd een beetje in je achterhoofd hebben, maar ik had er niet op gerekend dat het zo snel zou gebeuren”, aldus Ziyech over het ontslag van Lampard.