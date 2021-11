Gullit ziet overeenkomst én verschil Ajax met Europese grootmachten

Dinsdag, 9 november 2021 om 06:58 • Yanick Vos • Laatste update: 07:00

Met twaalf punten uit vier wedstrijden is Ajax net als Juventus, Bayern München en Liverpool al zeker van een plek in de achtste finales van de Champions League, terwijl ook Manchester City en Chelsea goed op weg zijn. Ruud Gullit bespreekt in zijn column voor De Telegraaf een overeenkomst tussen Ajax en deze Europese grootmachten, terwijl hij ook een verschil aanstipt.

Ajax imponeert dit Europese seizoen door met ruime cijfers te winnen van Sporting Portugal (1-5) en Borussia Dortmund (4-0 en 1-3), terwijl Besiktas relatief eenvoudig met 2-0 werd verslagen. Gullit ziet het als een compliment voor de Hollandse School dat behalve Ajax ook Bayern, Liverpool en Manchester City succes boeken met het 4-3-3-systeem. “Toch opvallend dat dit systeem, waarvan de Hollandse School de basis is, zo succesvol is op het hoogste niveau”, aldus Gullit.

“Het verschil tussen Ajax en Bayern München, Liverpool, Manchester City en Chelsea is dat die anderen defensief beter in elkaar steken”, stelt Gullit. “De ploeg van Erik ten Hag is goed in de opbouw, comfortabel aan de bal, maar neemt defensief vaak grote risico’s. Als dat een keer verkeerd afloopt in de knock-outfase dan kan het Europese avontuur zomaar afgelopen zijn.” Volgens Gullit hebben Jürgen Klopp en Josep Guardiola bij respectievelijk Liverpool en Manchester City meer defensieve zekerheid ingebouwd door te investeren in verdedigers die ‘heel goed zijn aan de bal in de opbouw en tegelijk kunnen verdedigen’.

Gullit noemt onder meer spelers als Virgil van Dijk, Rúben Dias en John Stones. “Dankzij hen kunnen Liverpool en City zo offensief, dominant en met drie voorin spelen. Bij Chelsea zit dat er van nature meer in, maar Thomas Tuchel heeft dat defensieve aspect toch extra aandacht gegeven toen hij het bijna een jaar geleden overnam in Londen en kort daarop de Champions League won”, aldus Gullit, die vindt dat de euforie rond Ajax en Feyenoord niet getemperd moet worden. “Europese euforie bij Ajax en nationale en internationale euforie bij Feyenoord. Hoe lang hebben we daar niet op moeten wachten in Nederland? Een geweldige ontwikkeling en vooral heel leuk voor ons voetbal. Niets mooier dan dat het Nederlandse voetbal zich zo manifesteert en met een eigen gezicht. Dat heb je nodig om in beeld te blijven in Europa.”

“Of het nu terecht is of niet dat ze in Amsterdam dromen van het winnen van de Champions League of in Rotterdam van het winnen van de landstitel of Conference League, die beleving is geweldig”, stelt Gullit. Hij vindt dat de euforie niet getemperd, maar gekoesterd moet worden. Hij benadrukt dat de prestaties van Ajax tegen Sporting en Dortmund het gevoel geeft dat er iets te halen valt in Europees verband, zeker nu de Amsterdammers erin zijn geslaagd om te overwinteren in de Champions League. “Dan wil je echt meedoen en reken maar dat zoiets ook leeft in de spelersgroep. Los van de mindere fase in de Eredivisie.”