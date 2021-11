Perez: ‘Lachwekkend, je kan hem met goed fatsoen niet oproepen voor Oranje’

Maandag, 8 november 2021 om 23:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:42

Kenneth Perez begrijpt er niets van dat Devyne Rensch bij Oranje is gehaald als vervanger van Jurriën Timber. Volgens de analist van ESPN komt de achttienjarige rechtsback vanwege zijn geringe aantal speelminuten bij Ajax totaal niet in aanmerking voor het Nederlands elftal. "Wat moet een basisspeler bij een andere club dan denken?", vraagt Perez zich af in Voetbalpraat.

Rensch zit bij Ajax op de bank achter Noussair Mazraoui en moet het vooral doen met invalbeurten en minuten bij Jong Ajax. De vleugelverdediger bleef bij Ajax 1 de laatste twee duels op de bank. Dat Rensch door Louis van Gaal is opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Timber, gaat er bij Perez niet in. "Het is lachwekkend dat je een speler die weken achter elkaar wisselspeler is bij Ajax oproept, omdat je hem zo graag uitgevonden wilt hebben voor het Nederlands elftal", aldus de Deen.

"Het is een ongelofelijk talent, maar hij heeft het nu afgelegd tegen Mazraoui, die in bloedvorm is. Dat kan, maar dan kun je hem ook niet met goed fatsoen selecteren. Het is bijzonder, heel bijzonder." Perez krijgt van Vincent Schildkamp de vraag of Riechedly Bazoer van Vitesse een kans had verdiend. "Of dat dan Bazoer moet worden, dat weet ik niet", reageert Perez. "Ik denk wel dat Bazoer geprobeerd moet worden als je 5-3-2 wilt spelen, als je dat op een andere manier wilt doen dan met drie pure verdedigers, dan zou hij een optie kunnen zijn. Maar als centrale verdediger in een 4-3-3 zou ik Bazoer niet oproepen. En voorlopig spelen ze wel 4-3-3, dus dat is geen optie."

Ook Sjoerd Mossou is kritisch op de keuze voor Rensch. "Het is ook interessantdoenerij, op zijn Van Gaals. Zo van: ik zal het wel even laten zien met deze speler", aldus de journalist, die een parallel trekt met Mark Flekken. De doelman van SC Freiburg zit voor de tweede keer op rij bij de selectie van Van Gaal. "Flekken zat ook wel een beetje in dat hoekje. Dat werd ook heel erg geclaimd, terwijl Frank de Boer en Patrick Lodewijks hem ook al lang op die lijst hadden staan. Het is ook gewoon een Bundesliga-keeper, er werd gedaan alsof hij ergens in de vierde divisie speelt."