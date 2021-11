Belgen loven Dessers en trekken vergelijking met bekende ‘supersub’

Maandag, 8 november 2021 om 23:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:35

De bijzondere prestaties van Cyriel Dessers bij Feyenoord gaan ook in België niet onopgemerkt voorbij. De spits, die tegen AZ (1-0) voor de derde keer in een week tijd de winnende maakte namens de Rotterdammers, kan op lovende woorden rekenen van Peter Vandenbempt, journalist bij Sporza. Dessers wordt door Feyenoord gehuurd van KRC Genk, waar hij afgelopen jaar maar mondjesmaat aan spelen toekwam onder John van den Brom.

"Ik gun het hem van harte", vertelt Vandenbempt in de podcast De Tribune van Sporza. "Soms is het gras effectief groener aan de overkant. Hij was met veel adelbrieven vanuit Nederland naar Genk gekomen en was een dure transfer, maar bij Genk botste hij op een onwaarschijnlijke Paul Onuachu, waar weinig tegen in te brengen was. Bij Genk waren hem ook zelden invalbeurten gegund, dus heeft hij er goed aan gedaan om naar Feyenoord te trekken. Hij is het daar helemaal aan het maken, zij het als supersub."

Dessers stond afgelopen seizoen slechts 6 keer in de basis in 32 competitiewedstrijden namens Genk. Ook bij Feyenoord moet hij genoegen nemen met een rol als invaller, maar is hij een stuk succesvoller. De goedlachse spits staat inmiddels op vijf treffers in zijn eerste maanden in Rotterdamse dienst. In de Eredivisie trof hij viermaal doel en in de Conference League vond hij het net tegen 1. FC Union Berlin. "Ze zouden daar shirts moeten laten drukken met CD92 erop", oppert Vandenbempt. "Ik ben zelf een paar keer in De Kuip geweest en de sfeer is daar fenomenaal. Daar een winnende goal maken in de 92ste minuut, dat zou ik ook op mijn bucketlist willen zetten."

In België wordt Dessers, die tot dusver slechts één keer in de basis mocht beginnen van Arne Slot, langzaam vergeleken met Dries Mertens, die het bij de Belgische nationale ploeg ook vaak liet zien als invaller. "Hij (Mertens, red.) kon goed invallen, terwijl anderen daar meer last mee hadden. Mertens zei dan altijd dat hij ook goed aan een wedstrijd kan beginnen, iets waar hij uiteindelijk ook naar geëvolueerd is. Het is afwachten hoe dat bij Dessers zal lopen. Ik gun het hem in ieder geval van harte, na alles wat hij vorig jaar heeft meegemaakt."