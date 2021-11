Nieuw stadion voor Feyenoord is toch niet volledig van de baan

Maandag, 8 november 2021 om 22:08 • Jeroen van Poppel

Feyenoord sluit de bouw van een nieuw stadion nog altijd niet uit, zo is volgens het Algemeen Dagblad de uitkomst van urenlang overleg met de gemeente Rotterdam. De leiding van Feyenoord last een 'adempauze' van twaalf maanden in om te bekijken wat het beste is voor de club. Daarbij liggen drie opties op tafel: De Kuip renoveren, alsnog doorgaan met Feyenoord City of een geheel nieuw stadionplan.

RTV Rijnmond meldde zaterdag dat de stekker uit de plannen voor Feyenoord City wordt getrokken. Bij Feyenoord leeft volgens het Algemeen Dagblad inderdaad de overtuiging dat het onder de huidige omstandigheden onmogelijk is om het plan voor het nieuwe stadion ten uitvoer te brengen. Dat heeft te maken met de immens gestegen bouwprijzen en de houding van BAM, dat de plannen niet meer realistisch acht en daarom niet wil uitvoeren.

Feyenoord City wordt door de club echter niet definitief afgeschreven, zo is maandagavond besloten in overleg tussen Feyenoord en het college van burgemeester en wethouders. Mogelijk zijn over een jaar de bouwprijzen genormaliseerd en wordt het plan dan weer rendabel. Het college heeft nog steeds hoop op Feyenoord City, vooral vanwege de gebiedsontwikkeling die daarmee samenhangt. Ook renovatie van De Kuip blijft een optie, net als een geheel nieuw stadionplan.

Leefbaar Rotterdam, de grootste partij in de raad, ziet de plannen voor Feyenoord City echter niet zitten. "Het is klaar, de stekker moet uit dit plan", zegt fractievoorzitter Robert Simons tegenover het Algemeen Dagblad. "Gebiedsontwikkeling kan ook prima zonder nieuw stadion, en voor de Kuip liggen goede alternatieve plannen. Daar kunnen we als gemeente óók steun aan verlenen. Ik wil de club niet zomaar in de kou laten staan, maar met dit plan moeten we echt stoppen."