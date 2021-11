Mike Verweij haalt uit naar Ajax-fans: ‘Zij gingen ook door die hel’

Maandag, 8 november 2021 om 20:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:52

Mike Verweij heeft geen goed woord over voor het fluitconcert van een deel van de Ajax-supporters aan het adres van André Onana. De doelman zat zondag tegen Go Ahead Eagles (0-0) voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie en werd getrakteerd op een striemend fluitconcert, toen zijn naam werd omgeroepen door de stadionspeaker. Verweij, Ajax-watcher van De Telegraaf, noemt het een 'publieke vernedering' die 'om meerdere redenen misplaatst was'.

Volgens Verweij zit de frustratie van een deel van de Ajax-aanhang in het feit dat de doelman zijn contract niet wil verlengen bij Ajax en komende zomer gratis de deur uitloopt. "Maar echte fans hanteren het principe dat je individuele spelers niet uitfluit", schrijft de journalist. "En al helemaal niet voordat ze één bal hebben geraakt of – in het geval van Onana – hebben gevangen. Een aantal fans van Ajax is wat dat betreft hardleers. Daley Blind, afgelopen woensdag in Dortmund terecht geprezen als échte Ajacied, onderging hetzelfde lot. Ook Gregory van der Wiel en Marko Pantelic gingen door die hel."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Onana kwam in de zomer van 2015 voor een opleidingsvergoeding van zo'n 300.000 euro over van Barcelona, toen Edwin van der Sar en Marc Overmars een oog op hem hadden laten vallen in de Youth League. In zijn beste dagen als doelman van Ajax werd zijn waarde op zo'n dertig miljoen euro geschat, wat hem onder meer interesse van Arsenal en Internazionale opleverde. "De tegenstanders van Onana lijken vergeten welke waarde hij heeft gehad", gaat Verweij verder. "Onana verrichtte cruciale reddingen tegen FC Bayern München, Benfica, Real Madrid en Juventus en bezorgde de club daarmee miljoenen euro’s."

Volgens Verweij was het fluitconcert bovendien een keiharde sneer naar Erik ten Hag, Van der Sar en Overmars. "De clubleiding en trainer willen dit seizoen kampioen worden, hetgeen weer gegarandeerd veertig miljoen euro oplevert, de beker winnen en – nu de knock-outfase van de Champions League is bereikt – de sensatie van Europa worden. Ten Hag maakte ook tot het laatst toe gebruik van Brian Brobbey, die transfervrij naar RB Leipzig vertrok, en blijft ondanks diens weigering bij te tekenen Noussair Mazraoui opstellen. Alles om zo goed mogelijk te presteren. Bij hem gaat ratio wel boven emotie."