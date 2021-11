Beelden: Paul Pogba schreeuwt het uit en verlaat trainingsveld

Maandag, 8 november 2021 om 20:26 • Jeroen van Poppel

Paul Pogba heeft maandagavond een blessure opgelopen op de training bij het Franse nationale elftal. De 28-jarige middenvelder van Manchester United schreeuwde het uit na een schot op doel en lijkt te kampen met een lieskwetsuur.

Het ging mis voor Pogba bij een simpele afwerkoefening. De international was samen met Benjamin Pavard van Bayern München bezig om op doel te schieten bij Alphonse Aréola, die door Paris Saint-Germain wordt verhuurd aan West Ham United. Na een aantal pogingen van Pogba was een schreeuw te horen, waarna de middenvelder naar zijn lies leek te grijpen. Pogba verliet het trainingsveld vervolgens onder begeleiding van fysiotherapeut Franck Le Gall.

???? Paul Pogba s'est blessé à la cuisse droite, après une frappe à l'entraînement. pic.twitter.com/jL260lhEt4 — RMC Sport (@RMCsport) November 8, 2021

De Franse voetbalbond heeft nog geen update gegeven over de medische status van Pogba. Het is dan ook afwachten of de speler van Manchester United inzetbaar is in de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan (13 november) en Finland (16 november). Frankrijk gaat in Groep D ruim aan kop met een voorsprong van drie punten op Oekraïne, dat bovendien een duel meer heeft gespeeld.