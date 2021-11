Driessen vermoedt tip van De Ligt aan Overmars: ‘Dan kom je al snel bij hem uit’

Maandag, 8 november 2021 om 20:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:30

Valentijn Driessen denkt te weten over wie de tip van Matthijs de Ligt aan Marc Overmars gaat. De technisch directeur van Ajax verraste zondagavond voorafgaand aan het duel met Go Ahead Eagles (0-0) het publiek in de Johan Cruijff ArenA door te onthullen dat hij ‘denkt binnenkort een tip van De Ligt te gaan opvolgen’. Driessen weet wel over wie het gaat, zo vertelde hij maandag in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf.

Voordat Overmars zondagavond de microfoon aan De Ligt gaf, die afscheid nam van het Amsterdamse publiek, sloot hij af met een cliffhanger: “Ik denk dat we nog één tip van jou gaan opvolgen binnenkort, maar dat houden we nog even tussen ons.” Overmars onthulde de rol van De Ligt in de transfer van Daley Blind, die in 2018 terugkeerde bij Ajax na vier seizoenen bij Manchester United te hebben gespeeld. “Ik weet goed dat we op trainingskamp waren in 2019 en dat je zei: ‘Ik heb een centrale verdediger nodig, die moet komen’. Dat was Daley Blind. Daardoor hebben we nog harder ons best gedaan om hem te halen.”

Driessen denkt dat het om Donny van de Beek gaat, die momenteel in een lastige situatie zit bij Manchester United. "Ik wil best voorspellen om wie het gaat, maar ik vraag mij af of hij die tip nu heeft gegeven of in de tijd dat De Ligt ook Daley Blind adviseerde bij Overmars", aldus Driessen. "Laten we veronderstellen dat het een tip van de afgelopen tijd is geweest. Dan moet je toch kijken naar ex-Ajacieden waar hij (De Ligt, red.) mee omgaat en waar hij contact mee heeft. Dan kom je al snel bij Van de Beek uit. Misschien dat hij met hem gesproken heeft en dat hij weet dat Donny graag terug wil naar Nederland."

Volgens Driessen is er een belangrijke reden te bedenken voor een terugkeer van Van de Beek. "Zijn vriendin is in verwachting, dus die is dan ook dicht bij haar vader en moeder." Van de Beek gaat met de dochter van Dennis Bergkamp. Van laatstgenoemde is bekend dat hij vliegangst heeft, wat een bezoekje aan zijn toekomstige kleinzoon of -dochter in Engeland zou bemoeilijken. "Misschien heeft De Ligt wel gezegd dat hij Donny van de Beek moet proberen terug te halen naar Ajax. Mocht Overmars vertrekken naar Newcastle United, dan kunnen ze in ieder geval De Ligt ophalen als technisch directeur. Dat is een goede vervanger", sluit Driessen af met een knipoog.