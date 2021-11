Okoye voor absoluut clubrecordbedrag van Sparta naar Premier League

Maandag, 8 november 2021 om 19:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:47

Maduka Okoye verruilt Sparta Rotterdam aan het eind van het seizoen voor Watford, zo meldt de Eredivionist via de officiële kanalen. De 22-jarige doelman had nog een contract tot 2025 op Het Kasteel, maar zal dit niet uitdienen. Volgens het Algemeen Dagblad ontvangt Sparta liefst zeven miljoen euro voor Okoye, hetgeen een absoluut recordbedrag voor de club is. De transfer naar Watford vindt op 1 januari 2022 plaats, waarna Sparta de doelman tot aan het eind van het seizoen terug huurt.

Henk van Stee geeft op de clubwebsite van Sparta een toelichting op de transfer. "We hebben Maduka Okoye transfervrij overgenomen van Fortuna Dusseldorf in de zomer van 2020 en zijn ontwikkeling was stormachtig", aldus de technisch directeur. "Al snel bleek dat Maduka de onbetwiste nummer 1 van Sparta ging worden en ook van het Nigeriaanse nationale team. Afgelopen zomer hebben we zijn contract opengebroken tot 2025, maar beide partijen wisten dat een voortijdig vertrek zeer reëel zou zijn."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De laatste weken kwamen de zaken in een stroomversnelling. "Sparta wil Maduka het liefst alleen laten gaan naar een topcompetitie", aldus Van Stee. "Als clubs uit de Premier League interesse tonen wordt het heel lastig voor zowel de club, speler als zaakwaarnemer om een transfer uit te stellen. Dan is het voor ons zaak om de best mogelijke voorwaarden eruit te halen voor Sparta en dat is in onze ogen gelukt."

Ook Okoye zelf reageert op de transfer. "Na de wedstrijd tegen Willem II heb ik me klaargemaakt voor de internationale wedstrijden van Nigeria, maar tussendoor ben ik naar Engeland gegaan voor de kennismaking met Watford", zegt de goalie. "Dat ging heel snel omdat ik een dag later al moest aansluiten bij het nationale team. Uiteraard ben ik enorm trots dat ik in de Premier League mag gaan spelen, maar ook dat ik nog tot het eind van het seizoen op Het Kasteel kan spelen voor onze fans. Natuurlijk wilde ik dit heel graag, maar ik wil het ook goed afsluiten met Sparta en daarom is dit de beste keuze."

Sparta slaat met de verkoop van Okoye een gigantische financiële klapper en verpulvert het eigen clubrecord. De duurste uitgaande transfer stond al dertien jaar op naam van Marvin Emnes, die in 2008 voor vier miljoen euro werd verkocht aan Middlesbrough. De laatste jaren haalde Sparta ook met Halil Dervisoglu (in 2019 voor drie miljoen euro naar Brentford) en Rick van Drongelen (in 2017 voor drie miljoen euro naar Hamburger SV) relatief grote bedragen op.