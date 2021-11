Valentijn Driessen is hard voor Ajax en trekt conclusie: ‘Miskoop’

Maandag, 8 november 2021 om 19:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:30

Valentijn Driessen durft Mohamed Daramy ruim twee maanden na zijn komst naar Ajax te betitelen als miskoop. De journalist van De Telegraaf vindt dat de negentienjarige vleugelspits te weinig brengt in de minuten die hem gegeven zijn. Zo stelde Daramy zondag erg teleur tegen Go Ahead Eagles (0-0), toen de Deen een half uur mocht meespelen.

Ajax wilde afgelopen zomer aanvankelijk Kamaldeen Sulemana aantrekken, maar de Ghanees verkoos na een lange transfersoap een overgang naar Stade Rennes. In de slotdagen van de zomerse transferperiode kwam Ajax vervolgens uit bij Daramy, die voor liefst twaalf miljoen euro werd overgenomen van FC Kopenhagen. De linksbuiten stond nog geen enkele keer in de basis bij Ajax en viel in totaal acht keer in, waarin hij één doelpunt en één assist produceerde.

Daramy werd zondagavond door Erik ten Hag ingebracht in de hoop een doorbraak te forceren, maar liet volgens Driessen 'niets zien'. "Ik zag het bord omhoog gaan met zijn rugnummer, maar daarna heb ik hem niet gezien", aldus de journalist, die het dan ook eens is met stelling dat Daramy een miskoop is, in de podcast Kick-off. "Die jongen is gehaald om in dit soort wedstrijden, en ook Europees natuurlijk, het verschil te maken. Maar als je in de Nederlandse competitie het verschil al niet kan maken, wat moet je dan Europees doen?"

Driessen benoemt waar het aan schortte bij Daramy in het duel met Go Ahead. "Het viel zwaar tegen. Hij viel continu terug op zijn individuele actie voor zichzelf, en hij keek helemaal niet om zich heen. Dat viel me wel tegen. Het is een hele snelle jongen, maar als er niet veel ruimte is, dan heb je niet veel aan hem, dat bleek wel." Driessen snapte het inbrengen van Daramy sowieso niet. "Je kan beter Dusan Tadic aan die linkerkant houden, die houdt het heel goed breed, dat deed hij ook tegen Borussia Dortmund."

Het inbrengen van Daramy gebeurde al in de 63e minuut. "Ik had ook niet verwacht dat Ten Hag zo snel met Tadic in de spits zou gaan spelen", aldus Driessen. "Ik weet niet of het koppel Tadic-Sébastien Haller zo goed is. Dit keer konden ze geen doorbraak forceren, dus ik denk niet dat hij snel terug zal vallen op deze combinatie. Maar die andere jongen die inviel, Danilo, die bakte er ook niks van. Ajax was natuurlijk ver beneden peil."