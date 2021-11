Van Gaal roept vervangers op voor Berghuis, Drommel en Timber

Maandag, 8 november 2021

Steven Berghuis, Joël Drommel en Jurriën Timber hebben zich bij bondscoach Louis van Gaal afgemeld voor de komende interlandperiode. De bondscoach van het Nederlands elftal roept daarom Steven Bergwijn, Jasper Cillessen en Devyne Rensch op als vervangers. Het drietal voegt zich dinsdag bij het trainingskamp in Zeist.

PSV-doelman Drommel is ziek, terwijl de Ajacieden Berghuis en Timber met blessures kampen. Berghuis miste zondagavond om die reden ook al het treffen van zijn club met Go Ahead Eagles (0-0), terwijl Timber in de zeventigste minuut naar de kant ging. Hun ploeggenoot Rensch zat de afgelopen twee wedstrijden op de bank bij Ajax, maar mag zich dus toch gaan melden bij Oranje. De rechtsback maakte op 7 september zijn debuut voor het Nederlands elftal tegen Turkije (6-1 winst) en zat afgelopen interlandperiode in oktober bij de selectie van Jong Oranje.

Ook Cillessen maakt zijn rentree bij het Nederlands elftal. De doelman van Valencia kreeg afgelopen zomer vlak voor het EK corona en werd door toenmalig bondscoach Frank de Boer uit de selectie gezet. Cillessen kampte daarna met een spierblessure, maar staat sinds 25 september weer vast onder de lat bij zijn club. Verder komt ook Bergwijn terug bij de selectie. De aanvaller van Tottenham Hotspur moest afgelopen interlandperiode door een blessure missen en behoorde nu aanvankelijk niet tot de definitieve selectie, omdat Van Gaal de voorkeur gaf aan Noa Lang en Arnaut Danjuma.

Het Nederlands elftal speelt zaterdag 13 november in Podgorica tegen Montenegro. De aftrap in het Gradski stadion is om 20.45 uur. Dinsdag 16 november staat in De Kuip in Rotterdam Oranjes laatste groepswedstrijd in het kader van kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar op de agenda. Het uitverkochte duel met Noorwegen, dat beslissend kan worden voor kwalificatie, begint ook om 20.45 uur.