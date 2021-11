Wesley Sneijder is woest en richt zich op Instagram tot ‘debielen’

Maandag, 8 november 2021 om 18:08 • Yanick Vos • Laatste update: 18:18

Wesley Sneijder heeft op Instagram gereageerd op de berichtgeving rondom zijn persoon met betrekking tot een groot onderzoek naar de criminele organisatie van de Haagse ‘godfather’ Piet S.. Het gaat om het onderzoek Taxus rond de crimineel. Meerdere (oud-)profvoetballers, onder wie vroegere spelers van het Nederlands elftal, zouden zwaar gegokt hebben op de goksite Edobet, die volgens justitie mogelijk van Piet S. is. Sneijder benadrukt op sociale media dat hij niets met ‘die hele onzin te maken’ heeft en wil met een statement ‘indianenverhalen’ ontkrachten.

De betreffende goksite werd volgens het Openbaar Ministerie opgezet door Freddy S., de zoon van Piet S, zo kwam naar voren uit het verhaal van het Algemeen Dagblad. In de door de hack van berichtendienst Encrochat afgeluisterde gesprekken hoorde de politie dat Sneijder en Dirk Kuyt regelmatig via Edobet zouden gokken. In het geval van Kuyt zou het gaat om forse bedragen. “Dirk Kuyt speelt soms 25 ruggen (25.000 euro, red.) per dag,” hoort de politie in de gesprekken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In een ander gesprek wordt gesteld dat Sneijder gokschulden niet aflost. Daarom zouden hij en zijn familie ‘het ziekenhuis ingetrapt moeten worden’. “We gaan ook niet meer vragen om geld, eerst gewoon het ziekenhuis in laten trappen. Mag ook een wijf zijn, als het maar iemand van die familie is. Zijn moeder, tante, oma, het kan mij niet schelen wie.” Sneijder ontkent in een verhoor, dat plaatsvond in januari van dit jaar, dat hij op de site heeft gespeeld. Wel zou hij zijn benaderd door mensen die zeiden dat hij schulden had, maar daar bleek naderhand niets van waar.

“Toen ik keihard kon bewijzen dat dit niet waar was, was dit verhaal afgedaan”, vertelde Sneijder zaterdag in een reactie aan het dagblad. Onder meer Ronald Waterreus, Hugo Borst en Willem van Hanegem besteedden aandacht aan de zaak in hun columns voor respectievelijk De Limburger en het Algemeen Dagblad. Sneijder is allesbehalve blij met de berichtgeving en reacties over zijn persoon en haalt in een statement hard uit naar ‘alle debielen die maar half een artikel lezen of het half willen lezen’.

“Ik ben geen wanbetaler, want ik heb daar nooit gegokt en zoals in het artikel beschreven heb ik niets met die hele onzin te maken”, schrijft Sneijder op Instagram. “Ik stuur dit bericht de wereld in, omdat er veel indianenverhalen gaan. Maar daar zijn we in Nederland heel goed in. Dus nogmaals: ik heb niets met dit hele verhaal te maken. Dus voor degenen die liever hadden gezien dat ik nu en probleem zou hebben, jammer, want er is niets. Dus blijf vooral lekker verder haten!!! De ene column na de andere voorbij zien komen. Om allemaal heel hard gelachen. Die schrijvertjes zaten weer klaar met hun pennetjes hoor. Om vervolgens te willen scoren door onzin te verkopen!”

Lees hier het complete artikel van het Algemeen Dagblad.