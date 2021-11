Arsenal levert debutanten aan Braziliaanse en Engelse selectie

Maandag, 8 november 2021 om 17:44 • Yanick Vos

Emile Smith Rowe en Gabriel Magalhães mogen zich voor het eerst melden bij de nationale ploegen van respectievelijk Engeland en Brazilië. Beide spelers van Arsenal profiteren van blessureleed van andere internationals. Smith Rowe is in de Engelse selectie de vervanger van Marcus Rashford, terwijl Gabriel door de Braziliaanse bondscoach Tite aan de selectie is toegevoegd naar aanleiding van een blessure van Benfica-verdediger Lucas Veríssimo.

Smith Rowe was in eerste instantie opgeroepen voor Jong Engeland. Bondscoach Gareth Southgate kreeg echter afmeldingen van Rashford en James Ward-Prowse, terwijl Mason Mount en Luke Shaw niet fit zijn. Het nog maar de vraag of de twee laatstgenoemden de komende interlandperiode in actie kunnen komen. Daarom heeft Southgate besloten om Smith Rowe bij de selectie te halen. Hij wordt beloond voor zijn goede prestaties in het shirt van Arsenal en mag nu hopen op een debuut voor the Three Lions tegen Albanië (12 november) of San Marino, (15 november).

Gabriel Magalhães mag deze maand ook hopen op zijn debuut in de nationale ploeg. Tite kreeg een afmelding van Veríssimo, die afgelopen weekend ernstig geblesseerd raakte aan zijn knie. De verdediger van Benfica kan naar verwachting dit seizoen niet meer in actie komen. Gabriel, die dit seizoen het centrum van de achterhoede van Arsenal vormt samen met Ben White, mag nu hopen op zijn debuut in de WK-kwalificatie tegen Colombia (11 november) of Argentinië (16 november).