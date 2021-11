RTV Rijnmond: Feyenoord gaat in januari voor transfervrije verdediger

Feyenoord gaat zich in de winterstop mogelijk versterken met Fredrik André Björkan. De linksback van FK Bodö/Glimt stond afgelopen zomer al in de belangstelling van de Rotterdammers, maar tot een overstap kwam het toen niet. Volgens RTV Rijnmond lijkt de kans groot dat hij in de winter alsnog transfervrij naar De Kuip komt. Feyenoord Transfermarkt meldt op Twitter echter dat er geen ontwikkelingen zijn rond deze transfer.

Door het zomerse vertrek van Ridgeciano Haps naar Venezia heeft Feyenoord momenteel geen stand-in voor eerste keus Tyrell Malacia. De 23-jarige Björkan was de vorige transferperiode al in beeld om naar De Kuip te komen en nu heeft Feyenoord ‘goede hoop’ dat de tweevoudig Noors international binnenkort zijn handtekening zet onder een contract in De Kuip.

Volgens RTV Rijnmond kan het een struikelblok gaan vormen dat Björkan vanaf 31 december transfervrij is. De Noorse back heeft zich namelijk in de kijker gespeeld bij diverse clubs. Volgens de regionale omroep hoopt technisch directeur Frank Arnesen dat hij alsnog in januari kan vastgelegd worden, mede omdat Björkan goed contact heeft met zijn landgenoten Marcus Pedersen en Fredrik Aursnes.

“Hier nog altijd geen bevestiging op de komst van linksback Fredrik Björkan”, meldt Feyenoord Transfermarkt. “Afgelopen zomer was er een verbaal akkoord, maar toen was er enkel ruimte voor prio-signings bij Feyenoord. Die situatie is nu niet veranderd. Het water staat nog altijd aan de lippen (en het wordt erger en erger). Ook zijn er wat twijfels over de spelopvatting en speelstijl bij FK Bodö/Glimt. Natuurlijk blijft Björkan de meest interessante transfervrije optie voor de reserverol op de linksbackpositie, maar er gaan vanzelf ook clubs komen die tekengeld kunnen bieden. Het is afwachten en allemaal nog niet zeker.”