De Mos plaatst Schmidt onder Ten Hag en Slot: ‘Dat is de waarheid’

Maandag, 8 november 2021 om 14:56 • Yanick Vos • Laatste update: 15:43

Aad de Mos vindt dat Erik ten Hag en Arne Slot met hun speelwijze bij respectievelijk Ajax en Feyenoord meer overtuigen dan Roger Schmidt met PSV, zo laat de analyticus weten in een video op de website van het Eindhovens Dagblad. De trainer van PSV is in Duitsland een grote naam door zijn werkzaamheden bij Bayer Leverkusen, maar heeft deze status in Nederland volgens De Mos nog niet verworven.

“Dat heeft ook zijn oorzaken natuurlijk”, zegt De Mos in gesprek met Rik Elfrink, PSV-clubwatcher namens de krant. “Je krijgt hier in Nederland niet vanzelf een grote naam. Je kijkt naar de resultaten en het voetbal. Als je de rangschikking maakt op basis van voetbal is het toch op nummer één Ajax en op twee Feyenoord.” Volgens De Mos heeft Schmidt hierdoor minder aanzien verdiend dan Ten Hag en Slot. “Zij doen het heel goed en spelen volgens de Hollandse school. Schmidt komt op de derde plaats. Dat is de waarheid.”

Ook de vraag of PSV verder moet met de Duitse oefenmeester komt ter sprake. “Een optie is om met kerst te kijken of ze met Schmidt door moeten. Hij wil ook duidelijkheid, dus ik denk dat het ei wel gelegd moet worden door Toon Gerbrands (algemeen directeur, red.), John de Jong (technisch manager, red.) en de raad van commissarissen”, geeft De Mos aan. “Er zijn natuurlijk ook veel clubs die hem in Duitsland willen hebben, dus hij zal zelf ook duidelijkheid geven. Dan wordt het een contractverlenging of ze zeggen: ‘We maken het seizoen af en dan gaan we verder met een andere trainer.’”

Diezelfde vraag werd zondagavond ook gesteld aan Pierre van Hooijdonk bij Studio Voetbal. De voormalig profvoetballer moest even nadenken over de vraag of hij met Schmidt zou doorgaan. “Nee. Maar ik snap dat PSV het wel doet”, zei de analist vervolgens. “Alles hangt eraan vast, als je ziet welke spelers hij naar PSV heeft gehaald.” Van Hooijdonk was aanvankelijk wel benieuwd naar de ‘andere ideeën’ waarmee Nederland kennis zou maken door de komst van Schmidt. “Maar we zijn anderhalf jaar verder en wat heeft hij nu eigenlijk toegevoegd aan onze competitie en aan PSV? Spelers vallen massaal omver. Als ze een scheet laten, scheuren ze hun hamstring.”