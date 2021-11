Xavi: ‘Hij kan de beste speler van de wereld worden op zijn positie'

Maandag, 8 november 2021 om 14:28 • Yanick Vos

Xavi ziet in zijn plannen bij Barcelona een belangrijke rol weggelegd voor Ousmane Dembélé. Bij zijn presentatie als trainer van de Catalanen liet de oefenmeester maandagmiddag weten dat hij het verlengen van het aflopende contract van de Franse aanvaller ziet als een van de prioriteiten. Xavi is onder de indruk van de kwaliteiten van Dembélé en denkt dat hij het in zich heeft om uit te groeien tot een van de beste voetballers ter wereld.

“Dembélé kan de beste speler van de wereld worden op zijn positie”, aldus Xavi tegenover diverse Spaanse media. “Dat hangt vooral van hemzelf af. Met een goede mentaliteit en weinig blessures kan hij ook optimaal presteren. Hij heeft de kwaliteiten om het verschil te kunnen maken voor Barcelona.” Voorlopig kan Xavi nog geen beroep doen op Dembélé. De buitenspeler is weer geblesseerd geraakt nadat hij vorige week zijn rentree maakte tegen Dynamo Kiev na een maandenlange afwezigheid. De Frans international kampt met een hamstringblessure en het is vooralsnog onbekend wanneer hij weer beschikbaar is.

Xavi komt over van Al-Sadd, de club waar hij tot medio 2023 onder contract stond. In de afgelopen jaren kreeg hij diverse aanbiedingen, waaronder ook een van de Braziliaanse bond. Xavi bevestigde maandagmiddag dat hij de nieuwe bondscoach van Brazilië kon worden na het WK in Qatar van volgend jaar. “Ja, het is waar dat de Braziliaanse bond dat mij heeft aangeboden. Eerst zou ik de assistent van Tite zijn en na het WK zou ik de bondscoach worden. Maar het was mijn droom om terug te keren bij Barcelona”, aldus Xavi, die na de interlandperiode op zaterdagavond 20 november om 21.00 uur voor het eerst langs de lijn staat als trainer van Barcelona tijdens de wedstrijd tegen Espanyol.

In de Spaanse media gaan er geruchten dat Barcelona zich de komende transferperiode wil versterken met een of meerdere spelers. “We praten natuurlijk met voorzitter Joan Laporta over de transferperiode in januari”, erkende Xavi, die Barcelona ‘de beste club ter wereld’ noemde. “We zullen iedere dag keihard moeten werken voor de gewenste resultaten. We willen goed voetbal spelen”, aldus de trainer.