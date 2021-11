Xavi toegejuicht door duizenden fans bij presentatie in Camp Nou

Maandag, 8 november 2021 om 14:02 • Laatste update: 14:29

Xavi is maandagmiddag gepresenteerd als nieuwe trainer van Barcelona. De opvolger van Ronald Koeman stond de pers te woord en verscheen op het veld in het Camp Nou, waar hij zijn handtekening zette onder een contract tot aan de zomer van 2024. De nieuwe trainer werd vanaf de tribunes toegejuicht door bijna tienduizend supporters. “Voorzitter Joan Laporta belde me op en vertelde me dat ik de uitverkorene was”, zei Xavi tegenover Spaanse media.

Direct na het ontslag van Koeman werd Xavi de topkandidaat genoemd in de Spaanse media. Laporta reisde met de clubleiding af naar Qatar om met Al-Sadd de onderhandelen om het tot medio 2023 lopende contract van de trainer af te kopen. In de nacht van vrijdag op zaterdag maakte Barcelona bekend dat de deal was afgerond en Xavi aan boord was. Maandagmiddag keerde de trainer terug in het Camp Nou, het stadion waar hij jarenlang furore maakte als middenvelder.

“Ik weet dat ik niet op het meest eenvoudige moment ben ingestapt, maar ik hou van uitdagingen”, liet Xavi weten tegenover Barça TV. “Ik ben een competitief persoon en als fan van de club kon ik niet op een betere plaats zijn. Het is een enorme uitdaging. Ik ga alles geven om succesvol te zijn. De Spaanse oefenmeester ziet veel potentie in zijn selectie. “Er is een team om grote dingen te doen”, gaf hij aan. “Ik heb hoogte- en dieptepunten meegemaakt en ik voel me klaar voor de grootste uitdaging van mijn carrière.”

“Er zal kritiek komen, daar hebben we mee te dealen”, vervolgde Xavi. “Ons doel is om titels te winnen of op zijn minst dicht bij het winnen ervan te zijn. Ik zie veel enthousiasme bij de supporters en ik weet dat de verwachtingen hoog gespannen zijn. We hebben niet veel tijd, want de eerste competitieduels staan voor de boeg en we hebben een overvolle kalender”, bleek de trainer realistisch.

Xavi had op de persconferentie ook mooie woorden over voor Laporta. “Ik wil de president bedanken. Ik kreeg een telefoontje van Laporta en ze vertelden me dat ze me hier nodig hadden. Ik beloof de fans dat we hard zullen werken. Ik ben zo opgewonden. Ik heb veel berichten ontvangen van mijn familie, mijn vrienden en voormalige ploeggenoten.” De 133-voudig Spaans international kan niet wachten om voor de groep te staan. “Barcelona coachen was mijn droom en nu is die droom uitgekomen.”