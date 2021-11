Nederlands trio onderdeel van slechtste Bundesliga-start aller tijden

Maandag, 8 november 2021 om 13:12

Nick Viergever, Jetro Willems en Justin Hoogma kennen met Greuther Fürth dit seizoen de slechtste start in geschiedenis van de Bundesliga. De hekkensluiter heeft slechts één punt uit elf duels. Zondagavond werd er diep in blessuretijd in eigen huis met 1-2 verloren van Eintracht Frankfurt.

Greuther Fürth leek zondag dankzij een gelijkmaker van Cedric Itten in de 92ste minuut van wedstrijd een punt te pakken tegen Eintracht Frankfurt. Rafael Borré dompelde de thuisploeg twee minuten later echter alsnog in rouw met zijn tweede treffer van de avond. Het betekende voor het gepromoveerde Greuther Fürth alweer de tiende competitienederlaag van het seizoen. Met één punt uit de eerste elf duels zijn die Kleeblätter de slechtste Bundesliga-club ooit.

De hekkensluiter van de Bundesliga deelde het negatieve record tot afgelopen weekend nog met FC Saarbrücken, dat in het seizoen 1963/64 begon met een punt uit tien duels. Die club pakt op de elfde speeldag echter een punt tegen Preussen Münster (1-1). Voor FC Saarbrücken betekende de slechte seizoenstart uiteindelijk degradatie. Greuther Fürth staat er belabberd voor: de achterstand op de veilige vijftiende plaats bedraagt momenteel negen punten.

Greuther Fürth trad zondagavond met een flink uitgedunde selectie aan tegen Eintracht Frankfurt. Vijf spelers zijn eind oktober positief bevonden op het coronavirus en bovendien ontbraken onder anderen de Nederlanders Viergever en Hoogma vanwege blessures. Willem begon in het verloren competitieduel wel in de basis. De ploeg van trainer Stefan Leitl hervat de Bundesliga na de interlandperiode op 20 november met een duel bij Borussia Mönchengladbach.