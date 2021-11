‘Van Gaal heeft me uitgelegd waarom ik niet bij de Oranje-selectie zit’

Maandag, 8 november 2021 om 12:24 • Yanick Vos

Bondscoach Louis van Gaal heeft in een persoonlijk gesprek aan AZ-aanvoerder Owen Wijndal uitgelegd waarom hij voor de komende interlandperiode niet tot selectie van het Nederlands elftal behoort. Wijndal was één van de zes afvallers van de voorlopige selectie en heeft van Van Gaal enkele tips meegekregen om zichzelf te verbeteren.

Wijndal kreeg afgelopen vrijdag te horen dat hij niet bij de definitieve selectie van Oranje voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Montenegro (13 november) en Noorwegen (16 november) zit. “Ik heb met de bondscoach gesproken”, vertelt de verdediger tegenover NH Nieuws. “Hij heeft me uitgelegd waarom ik er niet bij zit en uitgelegd wat de punten zijn waar ik aan moet werken. Het is aan mij dan de taak om dat te doen in de komende periode. Dan is het hopen dat ik weer zo snel mogelijk erbij zit.”

Wijndal, die net als Tim Krul (Norwich City), Devyne Rensch (Ajax), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Cody Gakpo (PSV) en Luuk de Jong (Barcelona) tot de afvallers behoort, kan zich vinden in de verbeterpunten die Van Gaal heeft aangestipt. “Ja, zeker wel. Wat voor punten dat zijn? Dat is tussen mij en de bondscoach”, geeft de verdediger aan. “Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik eraan ga werken. Het was al mooi voor me dat ik bij de voorselectie zat.” De laatste interland van de linksback dateert van 17 juni, toen hij tijdens het EK-duel met Oostenrijk (2-0 winst) in de tweede helft inviel voor Patrick van Aanholt.

Wijndal was onder voormalig bondscoach Frank de Boer enige tijd de vaste linksback van Oranje, maar uitgerekend tijdens de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Oekraïne (3-2 winst) raakte hij zijn basisplaats kwijt aan Van Aanholt. Onder Van Gaal behoorde de aanvoerder van AZ nog geen enkele keer tot de definitieve selectie. Voor de beslissende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Montenegro en Noorwegen geeft de bondscoach op de linksbackpositie de voorkeur aan Daley Blind, Tyrell Malacia en Nathan Aké.

Volledige Oranje-selectie:

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Joël Drommel (PSV), Mark Flekken (SC Freiburg)

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale),

Middenveld: Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain)

Aanval: Steven Berghuis (Ajax), Arnaut Danjuma (Villarreal), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Memphis Depay (Barcelona), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).