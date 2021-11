Feyenoord overweegt extra veiligheidsmaatregel voor kraker tegen Ajax

Maandag, 8 november 2021 om 11:32 • Laatste update: 11:51

Feyenoord overweegt om de tien meter hoge veiligheidsnetten rondom het veld in De Kuip eenmalig te laten hangen na afloop van de laatste groepswedstrijd in de Conference League op 9 december tegen Maccabi Haifa, zo meldt Feyenoord Transfermarkt. De Rotterdammers nemen het anderhalve week later namelijk op tegen Ajax en de club wil voorkomen dat supporters voorwerpen op het veld gooien, zoals afgelopen zondag tegen AZ gebeurde.

Zondagmiddag werd de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ (1-0) kortstondig stilgelegd. Na een opstootje in het zestienmetergebied van AZ gooiden supporters allerlei voorwerpen het veld op. Scheidsrechter Allard Lindhout koos er daarom voor om de wedstrijd tijdelijk te onderbreken. Na enkele minuten oponthoud kon de wedstrijd worden voortgezet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Doelman Peter Vindahl Jensen bracht vier minuten voor de pauze redding op een omhaal van Luis Sinisterra. Terwijl hij de bal klemde kreeg hij een duw van de inkomende Feyenoord-aanvaller Bryan Linssen. Boze AZ-spelers haalden vervolgens verhaal bij de aanvaller van Feyenoord, waarna supporters voorwerpen zoals bierbekers en blikjes frisdrank op het veld gooiden. AZ-aanvoerder Owen Wijndal reageerde door een blikje terug te gooien naar het publiek.

Wijndal werd in het verdere verloop van de wedstrijd uitgefloten bij balbezit. "Nee daar had ik geen last van, daarvoor zat ik te veel in de focus van de wedstrijd. Maar laten we er alsjeblieft verder geen ophef over maken", aldus de linksback in De Telegraaf. "Van mij hoeven er hier ook geen netten te worden opgehangen. Liever niet. Het zou de unieke sfeer verpesten. Het heeft wel iets hè, dat ze er zo kort opzitten. Je moet je gewoon niet laten intimideren.”