Kasper Dolberg deelt diagnose: spits lijdt aan diabetes type 1

Maandag, 8 november 2021 om 11:05 • Yanick Vos • Laatste update: 11:23

Kasper Dolberg lijdt aan de chronische auto-immunziekte diabetes type 1, zo heeft de Deense spits maandag zelf naar buiten gebracht via Instagram. Ondanks de diagnose verwacht de aanvaller te kunnen blijven voetballen op topniveau. Patiënten die lijden aan deze ziekte moeten iedere dag insuline spuiten. Diabetes type 1 ontstaat meestal op jonge leeftijd, maar kan op elke leeftijd ontstaan.

De 24-jarige Dolberg ontbrak de afgelopen weken in de wedstrijdselectie van Nice. De ex-Ajacied moest de wedstrijden tegen Olympique Marseille en Angers aan zich voorbij laten gaan omdat hij zich niet goed voelde. Zondag maakte hij zijn rentree als invaller tegen Montpellier, waarna hij via Instagram heeft laten weten waarom hij in de weken daarvoor afwezig was.

“Beste supporters”, laat Dolberg weten op de website van OGC Nice. “Er is deze week gebleken dat ik diabetes type 1 heb. Natuurlijk is dat een verrassing voor me, maar eerlijk gezegd ben ik opgelucht dat ik eindelijk weet waarom ik me de afgelopen twee weken niet goed heb gevoeld. Ik ben ook blij dat de doktoren hebben bevestigd dat het met de juiste behandeling geen gevolgen heeft voor mijn carrière. Ik heb afgelopen week getraind en voel me al beter. Om gewend te raken aan de behandeling, heb ik samen met Kasper Hjulmand (de Deense bondscoach, red.) besloten dat ik deze week geen interlands zal spelen. Ik wil de club en de Deense voetbalbond bedanken voor hun steun en begrip.”

Bij een auto-immuunziekte valt het afweersysteem het lichaam aan. Normaliter ruimt het afweersysteem alleen ziektes op, maar bij sommige mensen vernielt het afweersysteem de cellen die insuline aanmaken, in de alvleesklier. In dat geval is er sprake van diabetes type 1. Insuline regelt de bloedsuiker in het lichaam.