‘Behandeling van Van de Beek zorgt voor verbazing binnen selectie van United’

Maandag, 8 november 2021 om 10:05 • Chris Meijer • Laatste update: 10:09

Na de 0-2 nederlaag tegen Manchester City wordt er opnieuw veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Ole Gunnar Solskjaer als manager van Manchester United. De Daily Mail schrijft dat er veel onvrede over de Noor bestaat binnen de selectie van the Red Devils. Een van de redenen daarvoor is de behandeling van Donny van de Beek, die door de kleedkamer niet wordt begrepen.

Van de Beek werd toegezongen op Old Trafford toen hij zich afgelopen zaterdag klaarmaakte voor zijn tien minuten durende invalbeurt tegen Manchester City. De middenvelder speelde dit seizoen pas vijf wedstrijden, waarvan twee als basisspeler. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 36 wedstrijden en 15 basisplaatsen. De spelers van Manchester United zouden niet begrijpen waarom Van de Beek zo weinig kansen krijgt van Solskjaer sinds hij ruim een jaar geleden voor 39 miljoen euro werd overgenomen van Ajax.

Tegelijkertijd leeft volgens de Daily Mail binnen de selectie het gevoel dat Solskjaer koste wat het kost vasthoudt aan bepaalde spelers, ook als deze niet naar behoren presteren. Harry Maguire en Luke Shaw worden aangehaald als voorbeelden, terwijl Solskjaer naast Van de Beek ook Jesse Lingard en Jadon Sancho negeert. Verschillende spelers - van wie Bruno Fernandes concreet genoemd wordt - zouden van mening zijn dat Solskjaer zonder duidelijk plan opereert bij Manchester United.

Cristiano Ronaldo zou zelfs ‘geshockeerd’ zijn door de huidige standaard bij Manchester United. Die zou in zijn ogen enorm zijn gedaald ten opzichte van twaalf jaar geleden, toen hij Engeland achter zich liet voor Real Madrid. Desondanks wordt er momenteel in Engeland gemeld dat Solskjaer in ieder geval nog de leiding heeft tijdens de eerstvolgende wedstrijd, als Manchester United na de interlandperiode op bezoek gaat bij Watford. De clubleiding zou het liefst pas in de zomer van manager willen wisselen en hield Solskjaer daarom naar verluidt in het zadel na de beschamende 0-5 nederlaag tegen Liverpool.