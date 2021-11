Driessen kraakt Ajacied: ’Hij moet in dit soort wedstrijden het verschil maken’

Maandag, 8 november 2021 om 08:50

Valentijn Driessen richt zijn pijlen na het gelijkspel van Ajax tegen Go Ahead Eagles (0-0) andermaal op Sébastien Haller. De chef voetbal van De Telegraaf zei eerder dat de spits ‘niet Champions League-waardig’ is, een uitspraak waaraan veelvuldig werd gerefereerd nadat Haller vier keer scoorde in het met 1-5 gewonnen duel met Sporting Portugal. Driessen vindt dat Haller - dit seizoen in zeventien optredens goed voor veertien goals - in wedstrijden als die tegen Go Ahead het verschil moet maken voor Ajax.

“Ajax dat twee keer achter elkaar gelijkspeelt, is gewoon ongekend”, begint Driessen in een video van De Telegraaf. “Met aanvallers als Tadic, Haller, Antony, Neres: verklaar het maar. Ik heb in het begin van het seizoen gezegd dat Haller niet Champions League-waardig is. Hij heeft wel laten zien dat hij kan scoren in de Champions League, maar in de Eredivisie laat hij het te vaak achterwege. Hij moet in dit soort wedstrijden het verschil maken. Hij is wel afhankelijk van wat hij krijgt, maar tegen Go Ahead kreeg hij toch twee kansen waarvan je denkt: die had er wel in gemogen.”

“Ajax moet zich natuurlijk diep schamen voor zo’n resultaat”, vervolgt Driessen. “Dan kun je wel wijzen op 37 doelpunten voor, 2 tegen en toch 9 verliespunten, maar daar mag je je niet achter verschuilen. Dat je het zo ver hebt laten komen, mag je jezelf kwalijk nemen. Je staat gewoon gelijk met PSV, die je eerder hebt opgerold in eigen huis. Feyenoord staat zelfs boven je, als ze de inhaalwedstrijd (tegen Heracles Almelo, red.) winnen.”

Toch denkt Driessen dat Ajax wel kampioen zal worden. “Het blijft misschien tot de winter spannend, je hebt in december nog Feyenoord - Ajax. Dit is natuurlijk leuk voor de competitie, maar ik denk dat Ajax in februari, maart of april weg zal lopen”, stelt de chef voetbal van De Telegraaf. Dat Ajax nu punten verspeelt, noemt hij ‘veel meer een mentale kwestie dan een kwaliteitskwestie’. “Daar zijn een trainer en zijn staf voor, om de boel op scherp te zetten zodat je ook van Heracles en Go Ahead wint.”