‘Real Madrid wil met vertrek van zestal 108 miljoen euro besparen’

Maandag, 8 november 2021 om 08:07 • Chris Meijer

Bij Real Madrid is er een grote schoonmaak aanstaande, zo weet AS te melden. De Koninklijke wil spoedig afscheid nemen van een zestal spelers, aan wie de club momenteel 108 miljoen euro aan salariskosten kwijt is. Met het geld dat bespaard wordt, moet de transfervrije komst van Kylian Mbappé en de contractverlenging van Vinícíus Júnior worden bekostigd.

De transitie naar een nieuw tijdperk werd afgelopen zomer al ingezet, met het vertrek van Sergio Ramos (naar Paris Saint-Germain) en Raphaël Varane (naar Manchester United). Isco, Marcelo, Eden Hazard, Gareth Bale, Luka Jovic en Jesús Vallejo moeten spoedig volgen. Het zestal kost Real Madrid op dit moment 108 miljoen euro aan salariskosten (zij strijken netto 54 miljoen euro op) en met name Bale drukt erg zwaar op de begroting. De 32-jarige aanvaller verdient een nettosalaris van vijftien miljoen euro in de Spaanse hoofdstad, maar kwam dit seizoen door een knieblessure nog nauwelijks aan spelen toe.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het contract van Bale loopt komende zomer af, waardoor de winterse transferwindow de laatste mogelijkheid is voor Real Madrid om nog een (klein) deel van de in 2013 aan Totenham Hotspur betaalde transfersom (101 miljoen euro) terug te krijgen. Isco (in 2013 voor 30 miljoen euro overgenomen van Málaga) en Marcelo (in 2007 voor 6,5 miljoen euro overgenomen van Fluminense) zijn eveneens in het bezit van een aflopend contract, strijken allebei een nettosalaris van 8 miljoen euro op en komen weinig aan spelen toe, waardoor er kan worden bespaard door hen zo snel mogelijk te laten gaan.

Gezamenlijk verdienen Bale, Marcelo en Isco een nettosalaris van 31 miljoen euro (waar Real Madrid totaal 62 miljoen euro voor betaalt) en met het geld dat bespaard kan worden met hun vertrek, moet Mbappé worden binnengehaald. De Franse aanvaller is bij Paris Saint-Germain in het bezit van een aflopend contract en wordt al langer nadrukkelijk in verband gebracht met Real Madrid. Bovendien wil de Koninklijke het tot medio 2025 lopende contract van Vinícíus Júnior openbreken.

De situatie van Hazard, Jovic en Vallejo is anders dan die van Bale, Marcelo en Isco, daar zij in ieder geval nog een langer lopend contract hebben. Bij Real Madrid heeft men de hoop op Hazard nog niet helemaal opgegeven, ondanks dat hij sinds zijn komst - in 2019 voor totaal 115 miljoen euro van Chelsea - veelvuldig heeft gekampt met fysieke problemen. Vallejo drukt met een netto jaarsalaris van drie miljoen euro (na Andriy Lunin de laagste in de selectie) niet bijzonder zwaar op de begroting, alleen komt hij nauwelijks in de plannen voor. Om die reden staat men niet onwelwillend tegenover het vertrek van de 24-jarige centrumverdediger.

Ook Jovic komt nauwelijks aan spelen toe bij Real Madrid. De Spaanse grootmacht hoopt echter nog een groot deel terug te zien van de 63 miljoen euro die ruim twee jaar geleden aan Eintracht Frankfurt betaald werd voor de 23-jarige spits. Real Madrid heeft vorig seizoen al iets kunnen besparen op Jovic, toen hij een halfjaar op huurbasis doorbracht bij Eintracht Frankfurt. Zijn contract loopt voorlopig nog door tot medio 2025.