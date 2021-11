Voorbeeld voor Go Ahead in ArenA verklapt: ‘Wij dachten: dat kunnen we beter’

Maandag, 8 november 2021 om 07:45

Luuk Brouwers verklapte na afloop van de verrassende remise tegen Ajax (0-0) dat de speelstijl van FC Groningen als voorbeeld had gediend voor Go Ahead Eagles. FC Groningen bestreed de Amsterdammers eerder dit seizoen met een 5-3-2-systeem, maar ging desondanks met 3-0 onderuit in de Johan Cruijff ArenA. Brouwers zei in gesprek met ESPN dat het doelpuntloze gelijkspel voor Go Ahead voelde als een overwinning.

“Dit voelt als een overwinning voor ons. We hebben naar de fragmenten van Groningen gekeken, die speelden ook 5-3-2. Wij dachten: dat kunnen we beter. Je komt hier met maar één doel: elke bal wegtrappen die je tegenkomt en hopen dat je de nul houdt. Het voelt als een overwinning dat dat gelukt is”, vertelde Brouwers. Zijn trainer Kees van Wonderen zei dat hij zijn spelers meer voorbeelden had voorgehouden voor de formatie die in Amsterdam gehanteerd werd.

“We hebben de wedstrijd van Oranje bij Portugal, de tweede wedstrijd onder Ronald Koeman, ook in ons achterhoofd gehouden”, gaf Van Wonderen - destijds de assistent van Koeman bij Oranje - te kennen. “Als je tegen een ploeg speelt die met 4-0 van Borussia Dortmund wint, 5-0 van PSV en 9-0 van SC Cambuur, dan kun je hier wel heel open spelen, maar daar kun je ons niet mee vergelijken. Je moet iets verzinnen waardoor je op een andere manier iets kunt halen. Ik denk dat ook topvoetbal is.”

“'Een groot compliment aan de jongens hoe ze het ingevuld hebben”, benadrukte Van Wonderen. “Het kwam uit zoals we het voor ogen hadden. Als je alle geluk van de wereld had gehad, hadden we met die kans van Marc zelfs nog kunnen winnen. We hebben op het juiste moment natuurlijk ook het geluk aan onze zijde gehad. We zijn ongelooflijk blij en trots.”