Driessen: ‘Feyenoord voert z’n kopieergedrag inmiddels wel heel erg ver door’

Maandag, 8 november 2021 om 07:10

Valentijn Driessen stelt dat Feyenoord zijn ‘kopieergedrag’ ten opzichte van AZ inmiddels wel ‘heel erg ver doorvoert’, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. De Rotterdammers haalden trainer Arne Slot, assistent-trainer Marino Pusic en clubarts Joost van der Hoek weg uit Alkmaar, terwijl de huidige Head of Methodology Koen Stam al eerder de overstap had gemaakt. Driessen waarschuwt Feyenoord dat het onverstandig zou zijn om de ‘succesingrediënten van de Feyenoord-opleiding bij het grofvuil zetten’.

“Feyenoord voert z’n kopieergedrag inmiddels wel heel erg ver door. De opleiding van AZ diende netjes gezegd als blauwdruk voor de nieuwe opleidingsvisie in Rotterdam zoals die vorige maand werd gepresenteerd door hoofd opleidingen Rini Coolen en Koen Stam. In werkelijkheid was het meer een gevalletje van een copy-paste-visie”, zo wijst Driessen op de ‘door Stam gefabriceerde’ visie. Hij stelt dat ‘iemand vervolgens ook een AZ-scoutingslijst uit zijn tas toverde’, met daarop de namen van Gernot Trauner, Fredrik Aursnes en Marcus Pedersen en Sam Beukema. Hij ziet bovendien gelijkenissen tussen de voetbalvisies, daar Pascal Jansen bij AZ voortborduurt op de filosofie van Slot.

“Op weg naar snel succes zal Feyenoords technisch directeur Frank Arnesen hebben gedacht: beter goed gejat, dan slecht bedacht. Wie volgt, wie kopieert en niet innoveert zal nooit een leider worden, maar altijd een volger blijven. Een kopie haalt het niet bij een origineel. Vandaar zou het heel onverstandig zijn als de nieuwe technische beleidsbepalers in Rotterdam de succesingrediënten van de Feyenoord-opleiding bij het grofvuil zetten in plaats van deze te integreren in de nieuw te volgen koers”, schrijft Driessen. Hij haalt aan dat de academie van Feyenoord tussen 2010 en 2014 gekozen werd tot beste opleiding, de Oranje-selectie tijdens het WK 2014 negen door de Rotterdammers opgeleide spelers telde en nu hofleverancier is van Oranje Onder 14, Onder 15 en Onder 17.

“Gaat de huidige kopieerwoede bij Feyenoord echter ten koste van deze visie, identiteit en cultuur van de club dan is het wachten op ongelukken”, waarschuwt Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf vindt echter wel dat Feyenoord de bouw van een nieuw stadion moet kopiëren van AZ. Afgelopen week werd bekend dat er een streep lijkt te gaan door de bouw van Feyenoord City. “Zonder het AFAS Stadion aan het Kooimeerplein in Alkmaar zou de club of niet meer hebben bestaan of nu als modale Eerste Divisie-club door het leven gaan.”