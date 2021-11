Van Hanegem reageert op Sneijder: ‘Je legde dat Mozart toch ook niet uit?’

Maandag, 8 november 2021 om 06:51 • Laatste update: 07:38

Willem van Hanegem snapt het besluit van Wesley Sneijder om te stoppen met zijn trainerscursus. Sneijder maakte afgelopen week bekend dat hij 'niet op één lijn zat met de KNVB' en daarom niet langer doorging met de opleiding om trainer te worden. Van Hanegem plaatst in zijn column in het Algemeen Dagblad vraagtekens bij de ‘schriftgeleerden’ van de KNVB.

“Iedereen viel over hem heen. Natuurlijk moet hij iets bijleren om trainer of manager te worden, dat weet iedereen. Maar die schriftgeleerden die hem daar iets gingen uitleggen over een oefening in traptechniek, die zoeken gewoon naar zo’n reactie. Je legde Mozart toch ook niet uit hoe hij moest pianospelen?”, zo vraagt Van Hanegem zich af. Hij haalt aan dat Art Langeler - de huidige trainer van PEC Zwolle en voormalig directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB - Dirk Kuyt op het matje riep in Zeist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Art Langeler, de man die PEC er al weken laat uitzien als een soort derdeklasser. Uitgerekend hij moest bij de KNVB jarenlang onze grootste talenten onder handen nemen”, schrijft Van Hanegem. “Kuyt en Sneijder lagen ook nog onder vuur omdat ze illegaal een gokje hebben gewaagd. Gokken en zeker illegaal in kantines, bij sportclubs en noem het maar op, dat gebeurt sinds jaar en dag. Soms ook met behoorlijke bedragen. Het mag misschien niet, maar we moeten ook niet net doen alsof hier het meest verschrikkelijke ooit is gebeurd.”

Studio Voetbal: 'Hetzelfde als wanneer je heel vaak naar een restaurant gaat en zegt: ‘Ik weet wel hoe de kok hier te werk gaat’

Ook in het programma Studio Voetbal van de NOS was het besluit van Sneijder onderwerp van gesprek. “Het is een beetje alsof je teruggaat naar school, je krijgt heel veel theorie en de praktijk is wat minder. Je zit heel veel in de les, je bent veel aan het luisteren en moet veel opdrachten maken. Ik snap dat het lastig is, de meeste voetballers zijn zestien of zeventien als ze een contractje tekenen en zijn al lang van school af. Tijdens de carrière zijn ze over het algemeen niet bezig met een opleiding”, gaf Theo Janssen te kennen.

“Het zijn toch geen schoolbanken?”, reageerde Pierre van Hooijdonk. “Nee, je zit met collega’s en oud-profs. Ik vond het heel leuk, zeker omdat je met elkaar zit”, antwoordde Janssen. “Het is wel aanpoten, maar je moet bij een club harder werken dan op de cursus. We hebben allemaal goede trainers meegemaakt, maar dat betekent niet dat je een goede trainer bent.”

"Het is hetzelfde als je heel vaak naar een restaurant gaat en op een bepaald moment zegt: ‘Ik weet wel hoe de kok hier te werk gaat’. Een heleboel voetballers onderschatten het vaak heel erg en willen te snel weer op hetzelfde niveau instromen als waar ze als speler gespeeld hebben", vervolgde Van Hooijdonk. "We hebben genoeg voorbeelden: Phillip Cocu kreeg Guus Hiddink bij zich, Giovanni van Bronckhorst kreeg Advocaat naast hem. Dat betekent dat je op dat moment niet volledig capabel genoeg bent om een van de drie topclubs van Nederland te leiden. Van het voetbalveld afstappen en een groep toespreken, is heel wat anders."

"Ik denk dat hij wel de cursus wel gaat doen, maar niet in Nederland. Misschien dat hij het ergens gaat doen waar hij het kan meer kan sturen", voorspelde Janssen. Van Hooijdonk haalde vervolgens aan dat ook Jaap Stam en Clarence Seedorf maatwerk wilden. "Ze komen je als je een bepaald aantal interlands hebt gespeeld al tegemoet, dus je zal toch een bepaalde discipline moeten tonen om je trainersdiploma te halen", zo wees Ibrahim Afellay op de versnelde trainerscursus voor oud-internationals. "Je kan ook niet naar school gaan en zonder examen te doen zeggen: 'Geef mij dat papiertje maar'. Zo werkt het niet."