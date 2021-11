Lionel Messi zorgt voor irritatie in Parijs: ‘Dit is niet logisch'

Maandag, 8 november 2021 om 00:39 • Mart van Mourik

Leonardo heeft zondag zijn onvrede uitgesproken over het feit dat Lionel Messi naar Argentinië reist voor de WK-kwalificatieduels. De technisch directeur van Paris Saint-Germain snapt niet dat hij al twee duels van de Parijzenaren op rij miste, maar wel met de nationale ploeg meegaat. “Het is niet logisch. Voor dit soort situaties moet de FIFA regels opstellen”, foetert Leonardo.

Messi ontbrak afgelopen dinsdag in het Champions League-duel met RB Leipzig, waarin PSG genoegen moest nemen met een gelijkspel (2-2). Ook zaterdag was de Argentijn niet aanwezig bij de Ligue 1-wedstrijd tegen Girondins de Bordeaux (2-3), omdat hij nog altijd kampt met knieklachten. Op 29 oktober werd Messi tegen Lille OSC (2-1) al voor rust naar de kant gehaald door trainer Mauricio Pochettino. “We hebben dit uit voorzorg gedaan. Hij kon niet verder, maar het is geen groot probleem. Hij zal beschikbaar zijn voor de volgende wedstrijd”, vertelde de keuzeheer toen na afloop.

De aanvaller bleek dus niet beschikbaar voor de volgende wedstrijd, en ook niet voor de daaropvolgende ontmoeting. Hoewel Messi nog altijd aan zijn herstel aan het werken is, verlaat hij wel Parijs om zich komende dagen aan te sluiten bij de Argentijnse selectie. En dat leidt tot ergernis bij Leonardo. “We zijn het niet eens dat een speler vertrekt vanwege interlandverplichtingen, terwijl die in onze ogen niet fit is of herstellende is. Het is niet logisch. Voor dit soort situaties moet de FIFA regels opstellen”, aldus de technisch directeur.

Ploeggenoot Leandro Paredes liep een dijbeenblessure op tijdens de vorige interlandperiode, en ontbrak tijdens de laatste vijf wedstrijden van PSG. Desalniettemin volgt de Argentijn het voorbeeld van Messi en reist ook hij af naar zijn vaderland om te spelen in de WK-kwalificatiereeks. Komende zaterdag speelt Argentinië een uitwedstrijd tegen Uruguay, en op woensdag 17 november volgt de clash met Brazilië.