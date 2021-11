Geïrriteerde Ten Hag, Blind, Klaassen en Tadic trekken dezelfde conclusie

Verschillende Ajacieden zijn zondagavond geïrriteerd voor de camera van ESPN verschenen. Ajax speelde in eigen huis doelpuntloos gelijk tegen Go Ahead Eagles (0-0), en dat leidde onder meer bij trainer Erik ten Hag, Davy Klaassen, Dusan Tadic en Daley Blind tot veel frustratie. Laatstgenoemde noemt het resultaat en het wedstrijdverloop ‘schandalig’.

Ten Hag ziet een patroon ontstaan bij zijn ploeg, die afgelopen weekend met dezelfde eindstand op het scorebord van het veld stapte tegen Heracles Almelo. De speelronde daarvoor gingen de Amsterdammers met 0-1 onderuit tegen FC Utrecht. “We moeten hongerig zijn. We hebben veel balbezit, maar het gaat er uiteindelijk om wat je met de bal doet. We moeten meer investeren om in de zestien te komen en daar hongerig te zijn om de goal te maken. Dat heeft er vandaag aan ontbroken. Dat is een repeterend verhaal, dus daar moeten we wel wat mee gaan doen. De woede zal de komende dagen nog wel in mijn buik blijven”, besluit de oefenmeester.

Ook Blind is van mening dat er gewerkt moet worden aan de scherpte voor het vijandige doel. De verdediger ziet tevens overeenkomsten met de voorgaande duels waarin puntenverlies geleden werd, en staat verslaggever Toine van Peperstraten zichtbaar geïrriteerd te woord. “Parallellen met eerdere duels? Nou, gewoon dat het niet goed genoeg is. Het is gewoon schandalig dat we niet winnen. Als je kampioen wilt worden, dan moet je van de kleintjes winnen. Maar dat doen we dus niet. We hadden in de eerste helft meer moeten investeren in loopacties. Zo trek je de defensie van de tegenstander uit elkaar. Maar in de tweede helft hebben we ook voldoende kansen gehad, en die moeten er gewoon in.”

Hoewel Klaassen zag dat Ajax niet nauwkeurig was in de afronding, klaagde de middenvelder ook over de spelopvatting van Go Ahead. “Op een gegeven moment kom je bij de zestien en dan staan er elf spelers je op te wachten. Maar goed, je moet achter die verdediging komen. En de bal moet daar ook op het juiste moment komen; de afstemming moet gewoon goed zijn. Ik had wel het gevoel dat we kansen bleven krijgen en dat zag je ook, maar er zat ook een beetje pech bij”, aldus Klaassen.

“We proberen elke speler op scherp te zetten”, verklaart Tadic na afloop op de persconferentie. “We hebben twintig schoten op doel gehad, en we hebben kansen gehad. Maar met onze kwaliteiten moeten we meer brengen. Het mag niet zo zijn dat we 0-0 spelen. Soms moet je ook een beetje geluk hebben, maar we moeten meer doen met onze kwaliteiten. Soms moet je het spel naar de andere kant verleggen. Dan heb je meer ruimte. Dan is makkelijker voor ons en moeilijker voor de tegenstander.”