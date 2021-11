Studio Voetbal cynisch over Schmidt: ‘Als de spelers een scheet laten...’

Maandag, 8 november 2021 om 00:05 • Dominic Mostert

De analisten van Studio Voetbal betwijfelen of PSV er goed aan doet om het contract van Roger Schmidt te verlengen. De oefenmeester beschikt over een aflopende verbintenis en lijkt een nieuw aanbod te kunnen verwachten. Als Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Afellay het beleid bepaalden in het Philips Stadion, zou Schmidt echter geen nieuwe verbintenis krijgen. Zondag boekte Schmidt met PSV een 1-4 zege op Fortuna Sittard, waardoor de Eindhovenaren de koppositie delen met Ajax.

Van Hooijdonk moet even nadenken over de vraag of hij met Schmidt zou doorgaan. “Nee. Maar ik snap dat PSV het wel doet”, zegt de analist vervolgens. “Alles hangt eraan vast, als je ziet welke spelers hij naar PSV heeft gehaald.” Van Hooijdonk was aanvankelijk wel benieuwd naar de ‘andere ideeën’ waarmee Nederland kennis zou maken door de komst van Schmidt. “Maar we zijn anderhalf jaar verder en wat heeft hij nu eigenlijk toegevoegd aan onze competitie en aan PSV? Spelers vallen massaal omver. Als ze een scheet laten, scheuren ze hun hamstring.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

‘Buitenlands’ PSV wint in Sittard en raakt speler nummer acht kwijt

Het aantal geblesseerde spelers bij PSV neemt verder toe, zoals Pierre van Hooijdonk aangeeft. Lees artikel

Een herkenbare speelstijl is bij PSV niet te ontwaren, aldus Pi-Air. “We weten hoe Ajax speelt en we weten sinds dit seizoen hoe Feyenoord wil voetballen. Er is een duidelijk hand van de trainer. Maar bij PSV? Het gaat om individuele kwaliteiten voorin.” Volgens Theo Janssen is het ook onmogelijk om met de keuzes van Schmidt een vaste speelstijl in het elftal te slijpen. “Er wordt veel te veel gewisseld. Hij heeft ‘vollgasvoetbal’ geïntroduceerd en is daar na een maand of twee mee gestopt. De ene week spelen ze 4-4-2, dan 4-2-2-2… Het is elke week anders. Vandaag stond Mwene rechtsbuiten…”

Na 12 wedstrijden staat PSV met 27 punten op de tweede plek in de Eredivisie. Ajax heeft de koppositie enkel vanwege een beter doelsaldo in handen. In de Europa League is PSV niet verder gekomen dan vijf punten uit vier wedstrijden, waardoor het bereiken van de knock-outfase een lastig verhaal wordt. “Ik beoordeel puur wat ik zie”, reageert Ibrahim Afellay op de vraag wat hij van Schmidt vindt. “Hij is met heel veel bombarie naar PSV gehaald, dus dan verwacht je ook het een en ander. Maar ik zie geen enkele reden om met hem te verlengen.”

Schmidt ligt bij PSV vast tot het eind van het seizoen en de onzekerheid over zijn toekomst heeft ertoe geleid dat de trainer in verband wordt gebracht met Hertha BSC, Eintracht Frankfurt en RB Leipzig. Volgens BILD staat de trainer hoog op het lijstje bij die Bundesliga-clubs. PSV heeft al voorzichtig laten doorschemeren graag langer door te willen met Schmidt, maar de trainer zou aarzelen. Voor de jaarwisseling moet volgens BILD een definitief besluit zijn genomen.

Een deel van de achterban van PSV lijkt klaar met Schmidt. Supportersclub PSV Fans United besloot directeur Toon Gerbrands na de 5-0 nederlaag tegen Ajax van zondag 24 oktober te appen om per direct afscheid te nemen van Schmidt. "Wij hebben het vriendelijke, doch dringende beroep, gedaan op Gerbrands om Schmidt per direct te ontslaan!”, meldde de vereniging. “PSV Fans United ziet het, net als vele andere fans, alleen maar slechter gaan met de wedstrijden van onze club en vindt dat Schmidt daar verantwoordelijk voor is."