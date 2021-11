ESPN gaat stuk om interview Paes: ‘Ja, een beetje... Ah, laat maar’

Zondag, 7 november 2021 om 23:13 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:18

De analisten van ESPN konden zondagavond smakelijk lachen om het interview met Maarten Paes na de wedstrijd tussen Vitesse en FC Utrecht (2-1). De doelman van de bezoekers leek in de eerste helft een blessure te simuleren, om zijn trainer René Hake de tijd te geven om tactische omzettingen door te voeren. Paes wilde na afloop nog aangeven dat hij wel degelijk wat pijn voelde, maar daar gelooft men bij Dit was het Weekend weinig van.

Op beelden van ESPN was te zien dat trainer Hake tien minuten voor de rust, bij een 1-0 achterstand, richting Paes gebaarde dat de doelman naar het gras moest gaan. Vervolgens riep hij de rest van de spelers bij zich voor een tactische bespreking. Na afloop werd Paes geconfronteerd met de beelden van Hake die aangeeft dat hij moet gaan zitten. "Ja, ik voelde wel een klein beetje… Ah, daar zie je het. Ja, het stond tactisch niet helemaal top. De trainer voelde zich genoodzaakt om een tactische omzetting door te voeren. Dan kan dat gebeuren."

Paes moest een blessure 'faken' van zijn trainer, hier werd hij naar afloop naar gevraagd ?? pic.twitter.com/mT7vctyEBV — ESPN NL (@ESPNnl) November 7, 2021

Kees Kwakman reageert lachend in het praatprogramma. "Ja, ik voelde wel een beetje.. Ah laat maar", imiteert hij Paes met een knipoog. "Echt leuk. Dit is bij FC Groningen ook een aantal keer gebeurd. Het gebeurt bij FC Utrecht helemaal niet vaak. Het stond gewoon niet goed en Hake voelt dat hij iets moet doen. Je kon ook wachten tot de rust, maar goed." Kenneth Perez denkt dat de tactiek van tevoren wel is besproken. "Als dit nooit besproken was, zou ik als keeper denken: wat doet de trainer? " Kwakman denkt echter dat het gebaar duidelijk genoeg was. "Dat zou Paes toch wel snappen, als hij steeds die Hake omlaag ziet gaan?"

Kwakman denkt te weten welke tactische kwalen Hake wilde repareren. "Je hoorde Willem Janssen na afloop zeggen dat ze problemen hadden met het systeem van Vitesse. Ze hadden met name moeite aan de rechterkant, met Moussa Sylla, Adam Maher en Hidde ter Avest. Maher kwam heel vaak tegen Loïs Openda te staan en dat is volgens mij niet helemaal de bedoeling", aldus de analist. "Utrecht liep er steeds achteraan. Het stond gewoon niet bij Utrecht en dat heeft ook te maken met het systeem van Vitesse, met de inschuivende Riechedly Bazoer en de opkomende backs."