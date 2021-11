Schitterend afstandsschot en eigen goal Bellerín bezorgen Sevilla derbyzege

Zondag, 7 november 2021 om 22:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:36

Sevilla heeft Real Betis zondagavond afgetroefd in el Derbi Sevillano. In de eerste helft hielden de teams elkaar nog in evenwicht, maar na rust bleken los Nerviosenses te sterk voor tien man van Betis: 0-2. Het was de vijfde keer in de laatste zes edities van de beladen stadsderby dat Sevilla aan het langste eind trok. De ploeg van Julen Lopetegui, die 27 punten heeft, gaat de interlandperiode in als nummer drie in LaLiga, terwijl los Béticos vijfde staan met 21 punten.

De eerste helft in het Benito Villamarín liep niet over van hoogtepunten. Het was met name Sevilla dat de bal had, maar het duurde tot de 34ste minuut voordat er een concrete mogelijkheid op papier gezet. Ivan Rakitic kopte een goede voorzet van Lucas Ocampos net aan de verkeerde kant van het doel van Claudio Bravo. De wedstrijd leek zonder bloedvergiet richting rust te gaan, tot Betis-verdediger Guido Rodríguez de bezoekers een dienst bewees. De Argentijn pakte in de blessuretijd zijn tweede kaart en liet zijn ploeg met tien man achter.

In het tweede bedrijf slaagde Sevilla erin de overtalsituatie optimal uit te buiten. Tien minuten na rust kwam het scorebord voor het eerst in beweging. Ocampos legde de bal klaar op de rand van het zestienmetergebied om de inlopende Marcos Acuña te bedienen. De linksback haalde ineens uit en produceerde een verwoestend schot in het dak van het doel: 0-1. Tien minuten voor het eindsignaal was de zege zo goed als zeker binnen. Na een harde en lage voorzet van Gonzalo Montiel was het Héctor Bellerín die de bal op onfortuinlijke wijze in eigen doel werkte: 0-2.

Voormalig Ajacied Oussama Idrissi bleef negentig minuten op de bank bij Sevilla, terwijl Karim Rekik niet bij de wedstrijdselectie zat. Het was een welkome zege voor de bezoekers, die eerder deze week nog een 1-0 voorsprong uit handen gaven in het Champions League-duel met Lille OSC (1-2). Voor Betis was het de derde nederlaag op rij in alle competities.